MED FLAGGET PÅ BRYSTET: Amalie Eikeland (t.v.): i privatlandskampen mot Frankrike i februar.

Landslagsspiller Amalie Eikeland returnerer til Norge – har signert for Brann

Amalie Eikeland er klar for Brann på en to og et halvt års kontrakt

Det bekrefter toppserieklubben på sine hjemmesider fredag formiddag.

– Det føles veldig bra. Det er en stor klubb som virkelig satser på damelaget og som er på vei fremover, så det er veldig kjekt, sier Eikeland.

Bergenseren har spilt for Reading i Women’s Super League siden 2019, men etter at kontrakten med den engelske klubben gikk ut i sommer var det på tide å vende hjem igjen.

– Det er mye spennende som skjer her, og jeg har lyst til å vinne noe. Noe som Brann gjorde i fjor. De har fått en litt trå start i år, men det er fortsatt mulighet i cupen, og så skal de jo ut i Champions League til høsten, og det fristet veldig, sier hun.

Da Eikeland sist spilte i Toppserien i 2018 ble langskuddet hennes mot Avaldsnes nominert til årets mål: