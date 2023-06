NYTT ANSIKT: Svein Maalen leder Rosenborg ut sesongen etter at Kjetil Rekdal fikk sparken tidligere denne måneden.

Slik ble Maalen Rosenborg-trener: − Har gått fjord og fjell

Svein Maalen (45) har gått på Rosenborg-treninger i 30 år. Denne uken har han for første gang fått lede dem.

Men hvordan endte den tidligere yrkesfageleven uten fagprøve og fotballnerden uten spillerkarriere i en av de heftigste jobbene i norsk idrett?

– Jeg har gått fjell- og fjordveien, beskriver Svein Maalen – og anerkjenner at han for resten av landet er trolig den minst kjente hovedtreneren i Rosenborg på mange år.

I trøndersk fotball har navnet hans derimot gått igjen veldig mange steder:

Bare i Rosenborg har han vært juniortrener, videoanalytiker og senest trenerutvikler. Legg til breddetrener i anslagsvis 12-15 sesonger, helt siden tenårene, og topptrener og sportssjef for Kattems kvinnelag. Pluss videregåendelærer for fotballelevene på KVT og i et analyseselskap.

For ti år siden ble han assistent i Ranheim. På et tidspunkt var OIa By Rise bydelsklubbens trener, men hoppet av fotballen da han fikk tilbud om å bli kommunaldirektør i Trondheim.

Og da – på sin høyst spesielle og snirklete ferd i toppfotballen – nådde Maalen milepælen som viste hovedtrenerjobb også på herresiden.

For øvrig er samme By Rise i dag medlem av Rosenborg-styret. Tidligere denne måneden valgte de å avsette Kjetil Rekdal og ansette Svein Maalen.

Det seks måneder lange vikariatet starter for alvor med hjemmekampen mot Sarpsborg søndag.

– Jeg har gått oppover en trapp hele tiden og stått stødig med begge ben før jeg går videre, sier han om sin egen utviklingsstige.

Info Her spiller de i 4–3–3 Med Svein Maalen som trener skifter Rosenborg formasjon og flere spillere får nye roller. Her svarer den nye RBK-treneren på hva slags posisjoner han akkurat nå ser for seg å bruke dem: Markus Henriksen – midtstopper eller midtbane? – Fortjener å jobbe med én rolle som han kan bli ordentlig god i. Midtstopper. Erlend Dahl Reitan – midtstopper eller back? – Sideback. Adrian Pereira – back eller ving? – Sideback. Edvard Tagseth – back eller indreløper? – Han er en benflytter og terrier med både aggressivitet og kreativ sjel. Alt som passer i indreløperrollen. Men kan bli sideback også. Per Ciljan Skjelbred – indreløper eller anker? – Indreløper. Tobias Børkeeiet – midtstopper, indreløper eller anker? – Klink «sekser» «sekser»Anker – den sentrale av tre midtbanespillere med dypt utgangspunkt.. Sverre Nypan – anker, indreløper eller ving? – Midtbanespiller. En av dem som vil bli prøvd i begge roller der. Santeri Väänänen, anker eller indreløper? – Sekser. Carlo Holse – indreløper eller ving? – Ja, takk, begge deler. Men vi har drillet ham mest som ving. Vil ha ham i og rundt boksen. Jayden Nelson – indreløper eller ving? – Ving. Oscar Aga – ving eller midtspiss? – Midtspiss. Men kan spille på vingen. Kristall Ingason – ving eller midtspiss? – Litt vanskeligere å svare på. Kan spille begge. Mye ving i seg. Vis mer

Selv om Maalen har studert ved Norges idrettshøgskole, samt IT og historie, startet «fotballutdannelsen» lenge før det.

På slutten av ungdomsskolen begynte han å se på Rosenborg-treninger som supporter. På videregående – da RBK-dominansen var på sitt skarpeste på andre halvdel av 1990-tallet – hendte det at han skulket skoletimene og satte seg på biblioteket.

Her gikk han løs på et helt annet pensum enn skolen tilbød. Først kunne han lese seg gjennom fotballbøker om taktikk og spill, deretter dro han til Lerkendal og så inspirasjonskilden Nils Arne Eggen lede treninger.

30 år senere er det han selv som gjør det samme, og hans første synlige grep som Rosenborg-trener var uhyre «maalensk»:

Han bestilte fire nye taktikktavkler til garderoben for at spillere og trenere kan snakke fotball i hvert hjørne.

KEEPERMAT: André Hansen tester en av de nye taktikktavlene i Rosenborg-garderoben etter lørdagens trening. Bak sitter stoppertalentet Håkon Røsten.

– En kultur der folk er interessert i å diskutere fotball, spill og faget, er avgjørende for å få til gode fotballag, tror jeg. Spesielt i relasjonene sine ute på banen. Hvordan de løser situasjonene med dem rundt seg, påpeker Maalen.

Han garanterer samtidig at den flernasjonale Rosenborg-troppen fremover vil lære seg et knippe norske uttrykk fra fotball og 4-3-3.

– En av suksessfaktorene er å ha et felles språk og ta vare på en sterk identitet. Fotballen har utviklet seg siden 90-tallet, og du kan ikke spille på akkurat samme måte i dag, men veldig mye av den trønderske fotballidentiteten vil jeg faktisk si er en stor del av den moderne fotballen i dag, mener Maalen.

TOPP OG BUNN: På to sesonger med Ranheim i Eliteserien rakk Svein Maalen både å bli årets trener i 2018 og rykke ned sesongen etter.

– Hvor mye skal du involvere deg i spillerkjøp i sommer med tanke på at du bare er Rosenborg-trener i et halvt år?

– Jeg kommer til å være en aktiv del av det, men sammen med de andre. Men du får meg ikke til å gi et sitat om at vi må ha nye spisser eller ny stopper. Vi har mange gode fotballspillere som kan bekle ulike roller.

– Hvordan synes du Rosenborg har fremstått siden 2018 – da de sist vant trofeer?

– Det har vært for variert. For liten rød tråd. Det er det korte svaret på det, mener Maalen, som blir den sjette RBK-treneren siden Kåre Ingebrigtsen fikk sparken for under fem år siden.

KLEMTE TIL: Svein Maalen og Kåre Ingebrigtsen som henholdsvis nyopprykket Ranheim-trener og Rosenborg-trener på Lerkendal i 2018.

Da er vi tilbake i 2018, året da Svein Maalens Ranheim skapte sensasjon i Eliteserien med syvendeplass og klubbens helt spesielle spilleregenerasjon, som siden er blitt både seriemestere, norgesmestere og landslagsspillere.

2023 har budt på et rollebytte: Nå styrer Ingebrigtsen Ranheim, mens Maalen har landet «drømmejobben» i Rosenborg.

Han kunne også vært helt andre steder. Før fjorårssesongen bekrefter han at han var i samtaler med Odd om jobben som gikk til Pål Arne Johansen.

Maalen innrømmer også at Aalesund var i bildet da de jaktet trener tidligere i vår, uten at han vil gå i detalj om hvorfor han ikke endte opp der.

– Jeg var i gode samtaler med dem, og vi hadde masse felles tankesett. Men nå har jeg først og fremst fokus på å gjøre en jobb i Rosenborg. Det er min favorittklubb nummer én, og nå har jeg fått den ultimate muligheten til å trene dem, iallfall for en stakket periode, og da er det en fantastisk mulighet for å ta ut ideene sine og bruke dem, sier Svein Maalen.