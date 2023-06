Gary O'Neil er ferdig i Bournemouth

Det å holde plassen i Premier League var ikke godt nok for Bournemouth. Nå har de sparket manageren

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

O'Neil tok over Bournemouth etter Scott Parker. Først som midlertidig trener, så på fast basis fra November. Han ledet sørlyst-laget i 37 kamper.

Ti seire og seks uavgjorte var nok for å berge plassen, men ikke for å beholde jobben.

– Vi vil alltid være takknemlig for Garys jobb forrige sesong. Dette var en tøff avgjørelse, men ble gjort for å sikre at vi er på riktig sted før neste sesong, sier styreformann Bill Foley i pressemeldingen.

Premier League S V U T M P 1 Manchester City FC 38 28 5 5 94 – 33 61 89 2 Arsenal FC 38 26 6 6 88 – 43 45 84 3 Manchester United FC 38 23 6 9 58 – 43 15 75 4 Newcastle United FC 38 19 14 5 68 – 33 35 71 5 Liverpool FC 38 19 10 9 75 – 47 28 67 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga UEFA Conference League Qualification

UEFA Conference League Qualification Nedrykk