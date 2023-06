FRIKJENT: Mason Greenwood kan ende opp i en annen klubb enn Manchester United neste sesongen.

Hevder Manchester United ønsker å låne ut Greenwood

Siktelsene mot Mason Greenwood ble frafalt i vinter. Nå kan han bli lånt ut, ifølge Daily Mail.

Den engelske avisen skriver at Manchester United ser på muligheten for å låne ut Mason Greenwood.

21-åringen har vært i hardt vær det siste året, etter å ha blitt arrestert og etter hvert siktet for vold og voldtekt mot sin tidligere kjæreste.

I februar ble saken mot Greenwood henlagt. Da uttalte Manchester United at de ville gjennomføre sine egne undersøkelser.

«Klubben vil nå gjennomføre sin egen prosess før de bestemmer seg for neste steg. Vi kommer ikke med ytterligere kommentarer før denne prosessen er fullført» skrev klubben.

Nå skriver Daily Mail at Spania, Italia og Tyrkia er topp tre sannsynlig stoppested for angrepsspilleren. Greenwood har to år igjen av kontrakten med Manchester United.

Samtidig fortsetter klubbens egne undersøkelser av saken.

21-åringen ble tidlig sett på som et av de største talentene i Manchester United på mange år, og fikk ros fra blant andre Ole Gunnar Solskjær.

– Han er en av de beste, om ikke den beste, avslutteren jeg har jobbet med og sett, har Solskjær uttalt.

