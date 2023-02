Britiske myndigheter vil ha strengere regulering av engelsk klubbfotball, men det er ikke sikkert at den nye loven er innenfor Fifas regelverk. Her jubler Manchester United-spillerne for finaleseier i ligacupen.

The Times: Fifa kan bremse ny lov i engelsk fotball

Den britiske regjeringens reguleringsplaner for engelske fotballklubber kan få uventet motstand. Fifa vil undersøke om de er i strid med forbundets prinsipper.

NTB

Det melder The Times. Ifølge avisen mener flere jurister at den varslede loven risikerer å bryte med Fifas regler om at nasjonale fotballforbund skal være uavhengig og uten politisk innblanding.

Forrige uke varslet Storbritannias regjering at det vil bli innført et strengere regelverk for eierskap av klubber i engelsk fotball. Tanken bak er å bidra til mer økonomisk trygghet.

En uavhengig regulator skal oppnevnes og får i oppgave å påse at loven blir fulgt.

Spørsmålet nå er om Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) godtar en slik måte å regulere klubbfotballen på.