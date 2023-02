Oliver Skipp scoret Tottenhams førstte mål.

Tottenham seiret i ampert London-derby – Chelsea-marerittet fortsetter

(Tottenham - Chelsea 2–0) Tottenham vant 2-0 i rivaloppgjøret mot Chelsea i Premier League søndag. Dermed fortsetter den svake formkurven til Chelsea.

Det er femte strake poengtap for de kongeblå fra London. På elleve kamper i ulike turneringer i 2023 har Chelsea vunnet bare én gang.

For hver kamp som går øker presset på manager Graham Potter. I Premier League ligger blåtrøyene nede på 10.-plass med 31 poeng. London-rival Tottenham er på 4.-plass med 45 poeng.

Midtbanemann Oliver Skipp sendte Tottenham i føringen kort tid etter pause. 22-åringen vant en duell på utsiden av 16-meteren og dundret ballen høyt i mål:

Et hjørnespark etter drøyt 80 minutter fant pannebrasken til Eric Dier, som styrte ballen videre mot bakerste stolpe. Der sto kaptein Harry Kane, som doblet ledelsen for de hvitkledde fra London. Det er niende sesong at spissen har scoret 20 mål eller mer.

Hakim Ziyech ble vist det røde kortet på tampen av førsteomgangen som følge av et dytt mot ansiktet til Emerson Royal. Det ble endret til gult kort etter en VAR-sjekk:

Neste kamp for Chelsea i Premier League er mot Leeds, mens Tottenham gjester Wolves. (NTB)