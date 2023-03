Kommentar

En landslagssjefs mareritt

MÅ HÅNDTERES: Ståle Solbakken måtte svare på mange spørsmål om Erling Braut Haaland.

MARBELLA (VG) Alle landslagssjefer ville ønsket seg verdens beste målscorer på laget. Men prisen, spekulasjonene, de spesielle hensynene – det ville de fleste gjerne vært foruten.

Da meldingen kom om Erling Braut Haalands siste skade, som vil gjøre ham uaktuell til landskampene mot Spania (lørdag) og Georgia (tirsdag), så startet det:

Var det av hensyn til klubben at Braut Haaland meldte forfall? Mandag, da landslagssjef Ståle Solbakken hadde sin første pressekonferanse, var ikke Braut Haaland meldt inn som en av de med «følinger».

Dagen etter var han ute av troppen.

Og da kom, naturlig nok, spørsmålene. At hensyn til klubb blir diskutert må landslagssjefen tåle, også på dag to, all den tid han har latt en fra Braut Haalands klubb (fysioterapeut) komme på innsiden av landslaget – med alt det fører med seg.

Har det vært noen føringer fra klubb her?

Det er to ting som, for meg, viser at det ikke har vært noen føringer fra klubb her, og at dette er en real skade, noe som kan skje alle – men som (selvsagt) skjedde med Norges største stjerne:

Hvorfor skulle Braut Haaland i det hele tatt dukke opp på landslagssamlingen hvis han likevel ikke skulle delta i kampene? Da kunne han bare meldt forfall. Noen skader oppdages ikke den dagen de oppstår, et tøft kampprogram kan slå ut senere på en kropp som behandles knallhardt hver dag – og det har det også gjort tidligere på Braut Haaland.

Kraftspissen har i snitt spilt kamp hver sjette dag de siste åtte månedene. Han har egentlig vært lite skadet denne sesongen, sammenlignet med de to foregående.

Men det viktigste punktet er likevel: Hvorfor skulle Ståle Solbakken, landslagssjefen, gå med på at hans viktigste spiller står over kampene av hensyn til resten av sesongen for klubb?

Og hvis Braut Haaland spiller ligakampen mot Liverpool neste helg – da vil det sikkert dukke opp nye spørsmål – det er nærmest uunngåelig.

Med Braut Haaland ute svekkes naturlig nok Norges sjanser til en god start i EM-kvalifiseringen – og dermed også Solbakkens mulighet til å ta Norge dit han ble ansatt for: Et EM-sluttspill.

Solbakken har satt stillingen sin inn på dette – han har sagt at han ikke har gjort jobben sin om Norge ikke spiller EM 2024.

Sånn jeg kjenner landslagssjefen så ville han heller gått av – nå – enn å akseptere at hans målgarantist må hvile for å være klar til siste del av sesongen med klubben.

Men dette er situasjoner som Solbakken må håndtere, spekulasjonene, gjøre om planene, møte pressen, svare på kritiske spørsmål. Han var tydelig presset og stresset og likte dårlig noen av spørsmålene rundt den innleide fysioterapeuten – også på dag to. Han kunne vært noe mer elegant i svarene sine onsdag.

Kritiske spørsmål må han tåle. Og han taklet det bare sånn passe, som tyder på at han er presset, har dårlig tid og er lei spørsmål rundt og om Erling Braut Haaland.

Da VM-kvalifiseringen startet i 2021 fikk han beskjed om at hjemmekampen mot Tyrkia måtte spilles i Malaga – Norge fikk aldri den hjemmefordelen, på grunn av corona-restriksjonene. Tyrkia vant 3–0.

Senere glapp den lille muligheten til å kvalifisere seg til VM, mye fordi Erling Braut Haaland var skadet og ikke kunne spille mot Nederland i Rotterdam i november 2021.

I Nations League misbrukte Solbakken og Norge muligheten til en ekstra EM-mulighet ved å spille uavgjort 0–0 hjemme mot Slovenia, tross 10 store målsjanser – med Braut Haaland på laget.

Nye spørsmål, om dette lovende laget, med to av de beste spillerne i Europa – skulle heller ikke Solbakken lykkes?

Og nå har landslagssjefen, som trolig jublet etter kampene denne helgen, der det virket som både Braut Haaland og kaptein Martin Ødegaard kom seg gjennom uten skader.

Solbakken gledet seg til landslagssamlingen, den første siden november 2022. Alt så bra ut, alle var friske og raske.

Men allerede på kvelden den første dagen av samlingen måtte han forholde seg til den tunge beskjeden om at toppscoreren hans var uaktuell til begge landskampene – og fronte et nysgjerrig pressekorps.

Nå må landslagssjefen tenke nytt – og onsdagens pressekonferanse ga oss bare noen tanker om at Solbakken er litt stresset, at alt utenom tiden med laget og assistentene hans nå er støy og forstyrrelser.

Livet med superstjerner er ikke enkelt. Det kan gi en landslagssjef stor suksess.

Men like ofte, virker det som, kan det gi en landslagssjef mareritt.

