TILBAKE: Christian Borchgrevink, her mot Mjøndalen i desember 2021 – hans forrige hjemmekamp i Eliteserien.

Borchgrevink i sin første Vålerenga-tropp på halvannet år

Christian Borchgrevink (24) er endelig tilbake i Vålerenga-troppen før søndagens bortekamp mot Tromsø.

Det forteller Vålerenga på sine hjemmesider lørdag.

– Det er dette jeg har jobba for i snart to år. Endelig få lov til å være med i troppen sammen med gutta, og at kroppen er der den skal være, sier Borchgrevink.

24-åringen har ikke vært en del av en Vålerenga-tropp i Eliteserien siden siste serierunde borte mot Kristiansund 12. desember 2021.

På det tidspunktet var han Vålerengas klare valg på høyrebacken, og i 2021-sesongen spilte han 24 seriekamper.

575 dager senere er han tilbake, og kan få sine første minutter for sesongen når Tromsø og Vålerenga møtes kl. 17:00 søndag.

