SJOKKOVERGANG: Geir Bakke drar fra Lillestrøm til Vålerenga.

Geir Bakke ferdig i Lillestrøm – klar for Vålerenga

Vålerenga har funnet sin nye trener i erkerival Lillestrøms Geir Bakke (53). LSK-styreleder Morten Kokkim uttaler at de er skuffet.

Saken utvides.

– Vålerenga har kommet med et tilbud som Geir sannsynligvis følte at han ikke kunne si nei til. Det er selvfølgelig synd for oss, og skuffende, sier LSKs styreleder Morten Kokkim i en pressemelding.

Vålerenga har foreløpig ikke bekreftet nyheten selv. Oslo-klubben sparket Dag-Eilev Fagermo for en måned siden.

COMEBACK: Geir Bakke har bakgrunn som assistenttrener for Vålerenga. Her i 2001.

Bakke hadde opprinnelig en kontrakt med Lillestrøm ut 2027. Lillestrøm opplyser videre at sportssjef Simon Mesfin og toppspillerutvikler Frode Kippe kommer til å lede laget i søndagens kamp mot Sandefjord.

Videre skriver klubben at assistent Petter Myhre tar permisjon fra jobben ut juli.

Bakke har bakgrunn som assistenttrener i Vålerenga. Han var i Oslo-klubben fra 1999 til 2005. Senere var han hovedtrener i Moss, Kristiansund, Sarpsborg 08 og så Lillestrøm siden 2020.

Vålerenga møter Brann i kvartfinalen i cupen i kveld klokken 20.

