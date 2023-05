NFFs nettsider krasjet da cupfinalebilletter ble lagt ut for salg

Mandag ble billettene til cupfinalen lagt ut for åpent salg. Interessen var såpass stor at nettsidene til Norges Fotballforbund gikk ned for telling.

2500 billetter ble lagt ut for salg klokken 12.00 og da VG prøvde å logge seg ble vi møtt av en såkalt 503-melding. Det er en feil som ofte skjer når det er stor pågang til et nettsted.

Klokken 12.23 er fortsatt nettsiden ikke mulig å laste.

VG har forsøkt å få en kommentar fra NFF, men våre henvendelser er ikke besvart.







Saken utvides.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post