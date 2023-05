SLITER MED SPILLETIDEN: Isak Helstad Amundsen (høyre), her etter kampen mot Stabæk tidligere denne sesongen.

Glimt-profilen om spilletid: − Ikke alltid like enig i valgene som tas

BODØ (VG) Troppen er full av enten meritterte, profilerte eller dyre spillere. Nå kommer også flere tilbake fra skade. Glimts midtstopperbauta Isak Helstad Amundsen (23) begynner å kjenne det på kroppen.

Den store fjorårskometen i Bodø/Glimt-midtforsvaret, som blant annet leverte råsterkt i Champions League-kvaliken i 2022, møter VG på tribunen på Aspmyra stadion søndag.

Dagen etter at Rosenborg har blitt slått 3-2.

23-åringen fikk ett minutt pluss tilleggstiden på banen.

De siste ukene har ikke vært gode.

«Nei, jeg skulle helst spilt mer», sier Amundsen da VG spør om han er fornøyd med spilletiden etter syv serierunder. Han får ikke gjort noe annet enn å fortsette å jobbe på, sier han.

– Men er det en bra utfordring for deg å stå i en sånn situasjon?

– Det er positivt med konkurranse og alt det der. Så er det ikke alltid man er like enig med valgene som tas. Men det er læring i det også, sier han.

– Har du vært mye inne på kontoret til trener Kjetil Knudsen siste tiden?

– Ja, man vil gjerne ha tilbakemeldinger på hva han tenker og hva man må jobbe med.

Trener Kjetil Knutsen rår over litt av en tropp. Den er enten full av spillere som allerede har vært med og opplevd en hel del suksess med Bodø/Glimt de siste året.

Eller talent klubben har betalt dyrt for. Som midtstopper Odin Bjørtuft eller danske Albert Grønbæk. Andre, som Marius Lode, har blitt hentet tilbake fra utlandet sist sommer.

Info Den knallharde konkurransen i Bodø/Glimt: Keeperplass: Nikita Haikin. Hentet tilbake fra Bristol City i mars i år. Har satt lovende Julian Faye Lund på benken. Backplass: Omar Elabdealloui og Fredrik Bjørkan. Konkurrerer mot Brice Wembangomo og den tsjekkiske venstrebacken Lucas Kubr. Midtstopper: Marius Lode Brede Moe og Odin Bjørtuft, hentet for ti millioner ifølge VGs kilder, har også spilt en mest på stopperplass. Isak Helstad Amundsen har fått noe spilletid. Sentral midtbane: Består av nær selvskrevne Patrick Berg, Hugo Vetlesen og Albert Grønbæk. Her er Ulrik Saltnes, klubbhelt i en årrekke, på vei tilbake fra skade. Det samme er Sondre Fet. Den lojale klubbspilleren Morten Konradsen spiller også i denne posisjonen. Det samme gjør klubbtalentet Fredrik Sjøvold (19 år gammel). Kantspillere: Amahl Pellegrino og Joel Mvuka har spilt det meste fra start dersom de har vært skadefrie. Her banker Sondre Sørli, ti-millionerskjøpet Nino Zugelj og det danske stortalentet hentet fra Ajax, Jeppe Kjær, alle på døra. Spissplass: Det er 22 år gamle Faris Pemi som har spilt de siste kampene. Han har også vært brennhet. Pemi har tre mål på to kamper mot henholdsvis Lillestrøm og Rosenborg. Konkurrerer med Runar Espejord og Lasse Nordås om den enslige spissplassen. Vis mer

I sesonginnledningen har skader sørget for god rotasjon i laget.

Men nå er flere enten tilbake igjen. Som Runar Espejord, Sondre Fet, Ulrik Saltnes og Nino Zugelj.

Knutsen er overfor VG klokkeklar på at dersom de skal stå en tøff sesong er de nødt til å ha en bred tropp med mye kvalitet.

TØFFE LAGUTTAK: For Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen, her avbildet før kampen mot Rosenborg sist lørdag.

På Aspmyra-tribunen forteller sportssjef Aasmund Bjørkan at de fra juli måned regner med å spille torsdag og søndag i serien og Europa hver eneste uke gjennom sommer og høst.

– Du vil ikke ha noe sutring i troppen over spilletid?

– Det pleier å hjelpe lite. Men synes ikke vi skal lage noe som ikke er der. Vi har ikke sutring. Sånn er det, sier Knutsen, som likevel innrømmer at de er helt nødt til å se enkeltspillere, må kommunisere godt og at de må føle at det er reell konkurranse.

– Men så har de en jobb å gjøre selv også. Det er å stille hundre prosent forberedt på hver eneste økt.

– Jeg føler folk kommer på jobb, tenker på utvikling, tenker på egen karriere og det å gjøre ting best mulig for egen del. Det er ikke noe surmuling. Det er en fantastisk gjeng med fotballspillere, sier Amahl Pellegrino, selv fast inventar på Glimts venstrekant.

For Amundsen, som enn så lenge er ute av laget, er konkurransen beintøff.

TV 2 meldte i januar at Vålerenga ville kjøpe ham.

– Jeg hørte det var interesse her og der. Det ble ikke noe ut av det. Jeg trives bra i Bodø. Men klart spilletid er viktig. Vi får se an fremover.

– Var det riktig valg å forlenge med Bodø/Glimt i fjor?

– Ja, det tror jeg. Så får vi se hvordan ting utvikler seg her.

