Tengstedt solgt til Benfica: − En historisk avtale for Rosenborg

Rosenborg-suksessen Casper Tengstedt (22) er solgt til portugisiske Benfica for en rekordsum.

Både Rosenborg og Benfica bekrefter på sine hjemmesider onsdag kveld at dealen er gått i orden.

– Det er en historisk avtale for Rosenborg, men samtidig trist å miste en så god spiller. Men når den sportslige pakken for Casper og den økonomiske pakken for oss er så bra, da ble det en enkel avgjørelse, sier RBKs sportslig leder Micke Dorsin.

Tengstedt kom til Rosenborg i sommer og har levert 15 scoringer på 14 kamper for trønderne.

