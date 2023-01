UAVGJORT: Guro Reiten og Chelsea reddet ett poeng i toppkampen mot Arsenal søndag.

Kerr reddet Chelsea-poeng i toppkampen mot Arsenal

Kim Little så ut til å bli matchvinner for Arsenal, men på tampen reddet Sam Kerr ett poeng for Chelsea i 1-1-kampen i den engelske superligaen for kvinner.

Målet kom i det siste ordinære minuttet. Jelena Cankovic slo et flott innlegg som Kerr stanget i mål. Tidligere i omgangen sendte Little Arsenal i ledelsen på straffespark etter at Caitlin Foord ble felt på vei gjennom.

Med seier hadde Arsenal tatt igjen Chelsea på tabelltopp med én kamp til gode, men nå må de vinne hengekampen for å utligne Chelseas ledelse på tabellen.

Frida Maanum spilte hele kampen for Arsenal, mens Guro Reiten fikk alle minuttene for Chelsea. Maren Mjelde satt hele kampen på benken for de blåkledde.

Kampen ble spilt i Arsenals storstue i Nord-London foran 46.881 tilskuere. Det var like under ligarekorden som ble satt i september i fjor. Da fulgte 47.367 tilskuere derbyet mellom Arsenal og Tottenham på samme sted.