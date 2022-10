Seriemester Molde kjølnet RBKs medaljehåp: − Godt at de plumper

MOLDE (VG) (Molde - Rosenborg 2–1) Molde spilte helt uten press, mens Rosenborg desperat trengte poengene i jakten på medalje. Det håndterte de høytflygende moldenserne best, som tok sin 14.(!) strake seier i Eliteserien.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter en uke i seiersrus etter å ha sikret seriegullet sist helg, var det nok mange som lurte på hvilken utgave av den suverene seriemesteren vi fikk se da Rosenborg skulle komme på besøk.

Men det har neppe stått på motivasjonen for Erling Moes menn den siste uken etter opptakten med debatten om at Rosenborg skulle stå æresvakt, noe trønderne ikke aktet å gjøre.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Sånne type ting bryr ikke vi oss mest om, men det er bestandig litt godt at de plumper og ikke vi, sier Moe til VG, som legger til at Molde ville stått æresvakt i en omvendt situasjon.

Noe de også gjorde for seg selv:

Molde er ikke de eneste som har ment at Rosenborg burde snudd i sin æresvakt-nekt, deriblant Adresseavisen på lederplass.

– Ikke så mye jeg henger meg opp i, sier Molde-forsvarer Birk Risa etter 2–1 over rivalen søndag kveld.

– Det gjør ikke det, svarer Moe på spørsmål om det finnes noe bedre enn å sikre seriegull og slå erkerivalen på én uke.

Rosenborgs rekke uten seier på Aker stadion ble dermed forlenget. Sist de vant på «Røkkeløkka» var tilbake i 2017.

– Det var en solid bortekamp, men det handler om å ta med seg noe. Akkurat nå hjelper det så lite når vi står igjen med ingenting, sier Rosenborg-stopper Markus Henriksen til VG.

Tapet gjør at Lillestrøm og Rosenborg er likt på poeng. Lillestrøm har på papiret et vesentlig lettere kampprogram enn trønderne, men Rekdals menn er foran med målforskjellen klart på sin side. Tidligere søndag vant LSK borte mot Haugesund.

SEIER: Molde-spillerne kunne juble for nok en seier foran egne supportere.

– Det er helt fantastisk den støtten vi fikk i dag. Den stemningen har jeg nesten aldri opplevd før. Viser at vi kan vi og. Det var mektig, sier Risa.

– Det var kult å spille for så mange på Aker stadion. Det var tenning fra begge lag. Det er kult å gi folk den underholdningen, sier Moldes første målscorer, Ola Brynhildsen.

Seriemester Molde ble hedret av et fullsatt Aker stadion og klappet inn av klubbens gatelag.

Allerede da kokte det. Og da Molde-lokale Emil Varhaugvik Breivik var altfor sent ute og smalt inn i Rosenborgs Per Ciljan Skjelbred etter bare syv minutter, tok det bokstavelig talt fyr på Aker stadion.

1 / 3 BLE HYLLET: Molde-spillerne fikk sin æresvakt, men ikke av RBK-spillerne. Klubbens gatelag sørget derimot for hyllesten. TØFFE TAK: Rosenborg-spiller Per Ciljan Skjelbred ble liggende etter at Emil Varhaugvik Breivik smalt inn i ham tidlig i kampen. Kanskje burde Molde-spilleren blitt sendt i garderoben etter taklingen. forrige neste fullskjerm BLE HYLLET: Molde-spillerne fikk sin æresvakt, men ikke av RBK-spillerne. Klubbens gatelag sørget derimot for hyllesten.

Midtbanespilleren slapp unna med det gule kortet, men skulle kanskje ikke vært på banen da han bare to minutter etter spilte igjennom Ola Brynhildsen.

– Jeg synes den er stygg, så har han en til etterpå. I mine øyne er han heldig som ikke blir utvist. Men det er dommeren som dømmer, og det må vi respektere. Når vi ikke har VAR blir det flere feil. Det må vi leve med, sier Rekdal til VG.

Moldes formspiller nummer én kom først på ballen da RBK-keeper André Hansen ruste ut. Med en noe heldig avslutning fra 30 meter seilte ballen inn i det tomme nettet til 1–0.

Seks minutter senere så det hele ut til å være over for målscoreren, men bæringen bet tennene sammen. Breivik fortsatte på sin side å leve småfarlig med det gule kortet, hvor han var hakket for sent inne i flere situasjoner utover i omgangen.

Kortstokken satt etter hvert løs hos dommer Tore Hansen, som tidvis slet med å holde temperaturen nede.

Etter en førsteomgang hvor hjemmelaget skapte det som var av muligheter, skilte det ett mål mellom lagene ved halvtid, som tydelig savnet sin toppscorer i en skadd Ole Sæter.

I annenomgang fikk vi se et langt mer direkte Rosenborg-lag, som kun var en benparade fra Jacob Karlstrøm unna å være inne i kampen igjen etter 53 minutter. Sam Rodgers satte også sisteskansen på prøve med pannebrasken, men tromsøværingen sto imot.

64 minutter spilt. Moldes Sivert Mannsverk til Mathias Løvik. Inn til målscorer Brynhildsen, som ikke hadde centimeterne på sin side i det stolpen hindret det som kunne vært med i kåringen av årets mål i Eliteserien.

Men Molde har vidunderbarnet David Datro Fofana. Ivorianeren var først på returen og dermed 2–0.

FORTVILTE: Rosenborg-trener Kjetil Rekdal etter 0–2.

Da svarte de tilreisende supporterne med taktfaste «Hater Molde by»-fraser. Molde-publikumet svarte med «Vi er MFK, seriemester MFK».

Med et drøyt kvarter igjen på klokken kom Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem inn fra benken. 32-åringen var nære å sette kveldens tredje Molde-scoring minuttet etter, men ble nektet av keeper Hansen.

I stedet smalt det andre veien. Leo Cornic snek seg inn bak i feltet og var sikker da han kjempet ballen til seg fra Molde-back Løvik. Reduseringen var et faktum.

Casper Tengstedt trodde han hadde utlignet foran egne supportere fem minutter før full tid, men dansken ble helt korrekt avvinket for offside.