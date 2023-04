Mourinho-assistent utvist da Roma tok seg videre i Europa League

(Roma - Feyenoord 4–1, 4–2 sammenlagt) Roma-assistent Salvatore Foti stjal oppmerksomheten i første omgang – i de tre neste var det gjengen ute på banen som sto for dramatikken.

120 minutter med heseblesende fotball ble avsluttet slik José Mourinho liker det best: Med en euforisk feiring foran sine Roma-fans på et kokende Stadio Olimpico.

Den andre kvartfinalen mot Feyenoord inneholdt det aller meste - og allerede etter halvtimen ble det kaotisk i hovedstaden.

Feyenoord-spiller Santiago Gimenez forsøkte å få tak i en ball som hadde flydd ut over sidelinjen, men mexicaneren møtte istedenfor på Romas assistenttrener Salvatore Foti. Idet Gimenez strakk seg etter ballen ble han revet bakover - og tilsynelatende slått etter - av Roma-treneren.

Hendelsen førte til at begge lags spillere svermet seg rundt dommer Anthony Taylor - som kjapt viste Foti det røde kortet.

Se situasjonen:

Feyenoord klarte tydelig å frustrere hjemmelaget, som lenge slet med å skape de store sjansene.

Idet kampuret passerte 60 spilte minutter klarte Roma endelig å trenge gjennom Feyenoord-forsvaret.

Etter klabb og babb i feltet landet ballen rett i beina på Leandro Spinazzola - som litt heldig fikk sleivet ballen forbi keeper Justin Bijlow til 1–0 for «I Giallorossi».

10 minutter før fulltid trodde Igor Paixão at han hadde sendt Feyenoord til semifinale:

Brasilianeren fikk stå helt alene i Roma-feltet og stange inn 1–1 - og 2–1 sammenlagt.

Et desperat Roma-lag kastet alle mann i angrep i sluttminuttene, og i det 89. minutt fikk «Ulvene» betalt.

Paulo Dybala vartet opp med et magisk touch, som parkerte midtstopper Gernot Trauner, og banket inn scoringen som sørget for ekstraomganger i den italienske hovedstaden.

Og Roma tok med seg momentumet inn i ekstraomgangene.

Etter en lekker kontring tok Tammy Abraham servitør-rollen og fant Stephane El Shaarawy - som fra kloss hold satte 3–1 for Roma.

Da løsnet det ordentlig for José Mourinhos mannskap - i andre ekstraomgang fjernet Lorenzo Pellegrini all tvil med 4–1.

4–2 sammenlagt betyr at José Mourinho og resten av Roma-leiren - utviste Foti inkludert - juble for semifinale i Europa League. Der venter Bayer Leverkusen.

Info Semifinaler Europa League Sevilla - Juventus Bayer Leverkusen - Roma Vis mer

Ola Solbakken var ikke med for Roma. 24-åringen er nemlig ikke registrert i Roma-troppen i Europa League - og er i tillegg ute med en skade på ubestemt tid etter å ha gått i bakken mot Torino for to uker siden.

Den gang sa Jose Mourinho at han var usikker på om Solbakken ville bli skadefri denne sesongen.

Landslagskollega Marcus Holmgren Pedersen ble byttet inn for Feyenoord til første ekstraomgang.