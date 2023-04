1 / 3 VILLE SCENER: Lars-Jørgen Salvesen var én av ti målscorere på SR-Bank Arena. forrige neste fullskjerm VILLE SCENER: Lars-Jørgen Salvesen var én av ti målscorere på SR-Bank Arena.

Ni mål på én omgang da Viking knuste HamKam: − Viser hva som bor i oss

(Viking – HamKam 7–3) En ellevill annenomgang – med totalt ni mål – gjorde at Viking tok en knusende hjemmeseier mot HamKam. Hele ti spillere noterte seg for scoring i timålsshowet på SR-Bank Arena.

– Det er vanskelig å sette ord på dette. Det viser litt av hva som bor i oss. På det beste er vi veldig gode, men vi kan ikke svinge så mye i prestasjonene. Klarer vi å stabilisere oss, kan vi kjempe helt i toppen, sier Lars-Jørgen Salvesen til TV 2.

7–3-seieren gjør at Viking inntar tredjeplassen i Eliteserien. Faktisk må man helt tilbake til september 1996 for å finne sist gang Viking scoret syv mål i serien. Da vant Viking 7–0 over Skeid på Stavanger Stadion. Egil Østenstad noterte seg for et hat trick.

Det var faktisk HamKam som gikk til pause med 1–0-ledelse etter en scoring Pål Alexander Kirkevold. Vikings nysignering Nicholas D'Agostino utlignet imidlertid tidlig i annenomgang, og da rant målene inn i et voldsomt tempo for siddisene.

I løpet av den neste halvtimen måtte nemlig HamKam-keeper Marcus Sandberg plukke fem baller til ut av nettet.

Sander Svendsen, Sondre Bjørshol, Lars-Jørgen Salvesen, Shayne Pattynama og Zlatko Tripic tegnet seg alle på scoringslisten.

– Helt fantastisk. Det må kanskje være den beste pausepraten i Vikings historie, sier Viking-kaptein Zlatko Tripic til TV 2.

John Olav Norheim og Aleksander Melgalvis reduserte to ganger for bortelaget, før Harald Nilsen Tangen fastsatte sluttresultatet til 7–3 etter en kamp med ti mål av ti forskjellige målscorere.

– Jeg har aldri vært med på noe lignende. Det var en syk kamp. Jeg håper det blir fullsatt fremover nå, sier Tripic.

