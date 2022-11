UTE AV VM: Alphonso Davies og resten av de kanadiske spillerne må konstatere at VM-håpet er ute allerede etter to kamper i gruppespillet.

Fra ekstase til fortvilelse: Canada ute av VM

(Kroatia - Canada 4–1) 70 sekunder ut i kampen mot Kroatia fikk Canada en skikkelig drømmeåpning. Men kvelden endte i fortvilelse.

Det som så ut til å bli en festkveld for kanadierne fikk en brå vending da to raske kroatiske scoringer snudde kampen like før pause.

20 minutter før slutt sørget tomålsscorer Andrej Kramarić for at det kanadiske VM-håpet definitivt var over. På overtid la Lovro Majer på til 4–1.

Gruppe F toppes noe overraskende av Marokko, som senket storfisken Belgia tidligere søndag.

Info VG-børsen: Kroatia - Canada Kroatia (4-3-3):

Dominik Livakovic 5 Josip Juranovic 5

Dejan Lovren 5

Josko Gvardiol 6

Borna Sosa 7 Marcelo Brozovic 6

Luka Modric 6

Mateo Kovacic 8 BB Andrej Kramaric 7

Marko Livaja 6

(Bruno Petkovic) 4

Ivan Perisic 7 Canada (4-4-2): Milan Borjan 6 Alistair Johnston 3

Steven Vitoria 4

Kamal Miller 4

Richie Laryea 4 Tajon Buchanan 5

Atiba Hutchinson 4

Stephen Eustáquio 5

(Jonathan Osorio) 5

Alphonso Davies 6 Cyle Larin 5

(Ismael Kone) 4

Jonathan David 4 Vurdert av Magnus Helle Vis mer

Men før kanadisk ekstase ble snudd til skuffelse, skulle det meste handle om stjerneskuddet Alphonso Davies. 22-åringen ble historisk allerede etter 70 sekund.

En monsterheading fra langt hold skulle vise seg å bli Canadas første mål i VM-historien. Og den var det Bayern München-backen som fikk æren av omsette.

HISTORISK: Alphonso Davies har hatt en kometkarriere, tross sin unge alder. Canadas store stjerne ble historisk da han stanget ballen i nettet allerede etter 70 sekunders spill i Doha.

Så snudde alt. Mange har stilt spørsmål rundt hvem som skal finne nettmaskene for denne kroatiske utgaven. Like før halvtimen var spilt, viste nevnte Kramarić at han vil være å regne med.

Først trodde Kramarić at han hadde utlignet, men linjemannen ville det annerledes. Reprisene viste at kroaten akkurat var på feil side.

Et drøyt kvarter senere var han derimot på riktig side. 1–1 etter en utsøkt stikker fra Ivan Pericic. Like før hvilen sørget Marko Livaja for 2–1 etter herlige kombinasjoner og en utakbar avslutning.

Canada slet med å skape muligheter igjennom store deler av kampen og ble heller knallhardt straffet motsatt vei.

Kroatia står nå med fire poeng, men målforskjellen sørger for at marokanerne topper gruppe F. Belgia står med tre poeng og har presset på seg foran gruppespillets siste møte med nettopp Kroatia. Kroatene går videre med uavgjort.