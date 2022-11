UTLIGNET: Eric Choupo-Moting jubler for utligningen sammen med Vincent Aboubakar.

Kamerun og Serbia delte poengene i ellevilt drama

(Kamerun – Serbia 3–3) Serbia scoret to mål på bare 148 sekunder. Kamerun svarte med to scoringer på 151 sekunder. Det elleville dramaet endte med en liten skuffelse for begge lag.

Jostein Overvik

Geir Juva

Sveits kan nemlig være mest fornøyd med resultatet. De slo Kamerun 1–0 i første kamp og har gode muligheter til å gå videre i VM selv om de skulle tape mot Brasil (kl. 17.00). Det holder uavgjort mot Serbia fredag om ikke Kamerun varter opp med seier over VM-favoritt Brasil.

Serbernes midtpunkt, spissen Aleksandar Mitrovic, klarte ikke å sette sine to store sjanser tidlig i kampen. Men Fulham-spissen kom ikke nærmere enn et stolpetreff.

I stedet var det Kamerun som – mot spillets gang tok ledelsen på Al Janoub Stadium. Jean-Charles Castellotto sto mutters alene på bakre stolpe på en corner fra Pierre Kunde. Fra omtrent 15 centimeter satte midtstopperen inn ledelse for nummer 4 i Afrika-mesterskapet for to år siden.

Feiringen av scoringen var så voldsom at reserven Christian Bassogog og fikk se det gule kortet.

Kamerun-gleden sluknet i løpet av 148 sekunder på overtid.

OVERTIDSMÅL: Strahinja Pavlovic jubler for utligning på overtid.

Andre-Frank Anguissa mistet markeringen på Serbia-midtstopper Strahinja Pavlovic. 21-åringen headet mesterlig inn Dusan Tadics frispark i det lengste hjørnet.

To minutter senere rotet Anguissa det til. Kameruns midtbanemann mistet ballen sentralt i banen. Andrija Zivkovic fant Sergej Milinkovic-Savic som med venstrefoten sendte serberne i ledelsen.

Dette er første gang et lag scorer to mål på overtid i et fotball-VM.

Info VG-børsen KAMERUN (4-3-3):

Devis Epassy 4

Collins Fai 3

Jean-Charles Castelletto 7

Nicolas Nkoulou 3

Nouhou Tolo 4

André-Frank Anguissa 3

Martin Hongla 4

(Vincent Aboubakar 8)

Pierre Kunde 5

Bryan Mbeumo 6

Eric Maxim Choupo-Moting 7

Karl Toko Ekambi 4

SERBIA (3-4-2-1):

Vanja Milinkovic-Savic 4

Nikola Milenkovic 2

Milos Veljkovic 4

Strahinja Pavlovic 7

(Stefan Mitrovic 3)

Andrija Zivkovic 7

Sasa Lukic 3

Nemanja Maksimovic 4

Filip Kostic 5

Dusan Tadic 8 BB

Sergej Milenkovic-Savic 7

Aleksandar Mitrovic 5 Vis mer

Etter pause kom scoringen også for Mitrovic.

Etter en ny feil fra Kamerun dro Serbia-spissen selv opp angrepet. Kameruns midtbaneanker Martin Hongla mistet ballen unødvendig.

Så ble afrikanerne spilt ut etter alle kunstens regler. Sergej Milinkovic-Savic fant kantspilleren Andrija Zivkovic ute til høyre. Aleksandar Mitrovic fikk en enkel oppgave med å sette inn sitt andre VM-mål. Det første kom mot Sveits for fire år siden.

FANTASTISK LOBB: Vincent Aboubakar lobber over Serbia-keeper Vanja Milinkovic-Savic til 2–3.

Serbia ledet komfortabelt.

Men hyggen varte ikke lenge.

Kameruns målscorer Castelletto fant Vincent Aboubakar med en langpasning så vidt innenfor offsidegrensen. Den 30-årige innbytteren avsluttet med en like fantastisk som høy lobb over Serbia-keeper Vanja Milinkovic-Savic, bror til målscorer Sergej.

Bare 151 sekunder senere satt den igjen for Kamerun.

Vincent Aboubakar hadde igjen lurt en ikke-eksisterende serbisk offsidefelle. Han trillet ballen enkelt videre til Eric Choupo-Moting. Kamerun-spissen utlignet enkelt til 3–3.

Aleksandar Mitrovic kom til to store sjanser mot slutten, men det ble med den enescoringen for spissen som scoret 43 mål da Fulham rykket opp til Premier League sist sesong.