FORNØYD I PARIS: Kylian Mbappé ønsker å fortsette i PSG. Her med prisen han mottok søndag kveld som sesongens spiller i Ligue 1, med den franske landslagssjefen Didier Deschamps i bakgrunnen.

Mbappé frir til PSG-fansen: − Jeg skal spille ut kontrakten

Kylian Mbappé (24) gjorde det klinkende klart at han har planer om å spille i Paris Saint-Germain også etter sommeren.

Søndag kveld mottok franskmannen prisen som den beste spilleren i Ligue 1 for fjerde sesong på rad. Dermed gikk han forbi Zlatan Ibrahimovic som den mestvinnende av prisen. Svensken vant kåringen tre ganger.

– Denne rekorden er en stor glede. Jeg har alltid ønsket å vinne og skrive navnet mitt inn i historiebøkene til landet mitt. Til tross for alle ambisjonene mine, hadde jeg aldri trodd at jeg skulle vinne så mye, så raskt. Det er et oppdrag som er fullført. Jeg er veldig glad og stolt, sa Mbappé, ifølge Bild.

På prisutdelingen ble også supertalentet spurt om hvor han skal spille neste sesong. 24-åringen har blitt ryktet bort til Real Madrid, men gjorde det klart at han ønsker å fortsette i den franske hovedstaden.

– Jeg har sagt at jeg skal spille i PSG neste år. Jeg skal spille ut kontrakten min. Jeg er veldig fornøyd i Paris og håper at vi får enda en flott sesong, sa Mbappé.

Vidunderbarnet kom til PSG fra Monaco i 2017 og har notert seg med 211 mål og 98 assist på 259 kamper for PSG. Det utgjør et snitt på utrolige 1,19 målpoeng per kamp.

Mbappé signerte i fjor en kontrakt med PSG som strekker seg frem til sommeren 2025.