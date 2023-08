1 / 2 BLE HELTEN: David Brekalo jubler etter sin matchvinnerscoring mot Stabæk. forrige neste fullskjerm BLE HELTEN: David Brekalo jubler etter sin matchvinnerscoring mot Stabæk.

Brekalo sikret Vikings tiende strake seier med sen scoring

(Viking – Stabæk 1–0) Viking gikk mot poengtap mot Stabæk, men i det 89. minutt stupte David Brekalo (24) frem og stanget inn matchvinnerscoringen.

Dermed har Viking nå tatt ti strake seirer i Eliteserien. Men langt viktigere: De er fortsatt på lik poengsum som Bodø/Glimt, med 44 poeng, der nordlendingene tar tabelltoppen på grunn av bedre målforskjell.

Bodø/Glimt vant 3–1 mot Haugesund. De havnet under 0–1, men snudde så kampen etter to mål av Amahl Pellegrino og én scoring av Faris Pemi Moumbagna.

Tromsø gjorde også jobben mot Sandefjord. Der var det også lenge målløst, før Jakob Napoleon Romsaas ble den store helten. Tromsø er fem poeng bak Glimt og Viking, men har én kamp til gode på duoen.

SNUDDE KAMPEN: Bodø/Glimt havnet under mot Haugesund, men snudde kampen anført av en god Amahl Pellegrino.

Midtstopperkjempen David Brekalo, som er blitt sterkt koblet til større klubber i lang tid, ble helten for Viking. I det 89. minutt stupte sloveneren frem og headet inn 1–0-scoringen som ble kampens eneste.

– Det er utrolig å kunne hjelpe klubben i et slikt avgjørende øyeblikk. Vi holder seiersrekken gående. Jeg er glad på lagets vegne, sier Brekalo til TV 2.

Info Resultater i Eliteserien Molde – Vålerenga 0–0 Odd – Sarpsborg 08 0–3 Brann – Aalesund 5–1 HamKam – Rosenborg 3–0 Haugesund – Bodø/Glimt 1–3 Tromsø – Sandefjord 1–0 Viking – Stabæk 1–0 Vis mer

Viking gikk inn i kampen med et enormt favorittstempel. Ikke bare har de vært i kjempeform, men de har også trivdes veldig godt mot Stabæk historisk sett. Faktisk hadde de ikke tapt på sine siste 19 hjemmekamper mot Stabæk (13–6–0).

Og det var Viking som åpnet best anført av en målkåt Lars-Jørgen Salvesen.

Viking-spissen kom til en enorm sjanse på en frekk dødballvariant etter halvtimen spilt. Sørlendingens helvolley fra skrått hold suste imidlertid like over hodet på Stabæk-keeper Isak Pettersson.

– Det var tøft. Stabæk gjorde det vanskelig for oss, samtidig som vi var et stykke unna vårt beste nivå. Vi er sløve, det er mange balltap. Vi skaper jo nok, jeg skulle hatt et par mål. Da hadde det blitt annerledes, men det er utrolig viktig å vinne, sier Salvesen til TV 2.

VANT KNEPENT: Jakob Napoleon Romsaas scoret kampens eneste mål da Tromsø slo Sandefjord 1–0.

Viking måtte – i likhet med både Bodø/Glimt og Tromsø – gå til pause på 0–0. Men det var foreløpig ingen grunn til å fortvile for Viking, for det er i annenomgang de scorer flesteparten av målene sine.

Sjansene strømmet på, men det ville seg ikke foran mål for Salvesen og co.

I det 72. minutt ble så Stabæk-spiller Jonatan Lucca utvist. Det ga Viking sjansen ta enda større sjanser. Og med ett minutt igjen av ordinær tid kom den forløsende scoringen.

Sondre Bjørshol slo ballen inn i feltet fra siden. I boksen stupte midtstopper David Brekalo frem og headet inn 1–0-scoringen. Dermed forblir siddisene à poeng med Bodø/Glimt i kampen om seriegullet.

