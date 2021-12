Dette betyr et kommersielt samarbeid.

LEGENDEDUELL: Steven Gerrard og Jürgen Klopp, to Liverpool-legender, møtes til dyst på Anfield lørdag ettermiddag.

Klopp fullroser Gerrard før Anfield-returen: − Håper han får den beste mottagelsen i verden

Det aller meste på Jürgen Klopps pressekonferanse handlet om Steven Gerrards retur til Anfield. Liverpool-manageren var full av lovord om sin gamle midtbanespiller, og sier han er sikker på at Gerrard en dag leder Liverpool.

– Det er en flott historie, sier Jürgen Klopp på fredagens pressekonferanse.

Lørdag klokken 16 skal hans Liverpool møte Aston Villa hjemme på Anfield. Der blir det et gjensyn med Steven Gerrard, Liverpool-legenden som får sin første kamp som trener på sin gamle hjemmebane – nå som Aston Villa-manager. Gerrard har siden han tok over Birmingham-klubben vunnet tre av sine fire kamper som manager. Likevel har Anfield-returen – ikke Aston Villas form – vært den store snakkisen før lørdag.

Gerrard har selv vært klar på at en potensielt emosjonell retur til arenaen han kalte hjemmebane fra 1998 til 2015 ikke vil prege ham nevneverdig. Klopp tror imidlertid det blir spesielt for Gerrard, og er klar på at det blir spesielt for Liverpool.

– Han sier kanskje at det ikke blir noen sentimenter fra hans side, men fra vår side blir det det. Vi elsker Stevie. sier Klopp, som mener han kan kjenne seg igjen i hvordan Gerrard har det.

– Jeg hadde noe lignende, uten sammenligning for øvrig, da jeg kom tilbake til Mainz som Borussia Dortmund-trener, eller da jeg kom tilbake til Dortmund med Liverpool. Det er rart, fordi du liker omtrent alle du møter. Men jeg taklet det, og Stevie kommer til å gjøre det samme. Han er venn med 99.9 % av dem som jobber for Liverpool FC, og resten har ikke møtt ham siden de kom etter at han dro. Jeg har aldri hørt et vondt ord om Stevie. Han er en flott fyr. Før og etter kampen skal vi hilse og ta hverandre i hånden, og under kampen vil vi begge gjøre det vi kan for å vinne. Jeg husker da vi scoret med Dortmund mot Mainz. Da glemte jeg hele historien min med Mainz og feiret som bare det. Og det kan Stevie også gjøre. Jeg håper bare han ikke får noe å feire for, sier Klopp, og legger til:

– Han har nok ingen anelse om hva han kommer til å føle når han går inn på stadion.

Det meste på Klopps pressekonferanse handlet om Steven Gerrard. Det var nok Klopp selv forberedt på, og startet derfor pressekonferansen med en spøk som slo godt an:

Han forteller også at de har utvekslet noen meldinger siden Gerrard ble Aston Villa-manager. Klopp har latt seg imponere av det Gerrard har fått til i sin fortsatt relativt korte trenerkarriere. Etter en suksessfull karriere som Liverpool-spiller – pluss et opphold i LA Galaxy – ble Gerrard akademitrener i Liverpool.

Deretter ble han manager for den skotske klubben Rangers.

– Stevie er allerede en erfaren trener og manager. Han har gjort jobben en stund og vet hvordan han skal angripe kamper. Han har hatt en umiddelbar påvirkning i Aston Villa. Det ser bra ut, og det blir en tøff utfordring for oss, sier Klopp.

– Jeg håper han får den beste mottagelsen i verden før og etter kampen. Han fortjener det. Men under kampen trenger vi alle Liverpool-fans med oss.

– Det er ikke enkelt å gå fra og være en spiller i verdensklasse til å bli en topptrener, men det er mulig. Og det ser ut som Stevie har alt som skal til for å bli det, sier Klopp.

KJENNER HVERANDRE GODT: Steven Gerrard og Jürgen Klopp.

Liverpool-manageren er i hvert fall sikker på én ting: At Gerrard en dag trasker ut på Anfield-gresset som Liverpool-manager.

– Ja, det tror jeg absolutt. Det tror jeg definitivt vil skje.

VGs tips: Gerrard får med seg noe

* Aston Villa-boss og Liverpool-legende Steven Gerrard er tilbake på Anfield der karrieren hans begynte. Tre seirer og ett ligatap er en solid startfasit. Det nederlaget kom mot regjerende ligamester Man. City, men det var ikke langt unna at Villa hadde klart uavgjort i den matchen (1-2).

* Liverpool durer på fra sin annenplass. De kommer fra fire strake ligatriumfer med sammenlagtmålforskjellen 13–1. I midtuken vant de 2–1 ute mot Milan i Champions League – selv om mange av de noenlunde faste fikk hvile. Husk at hjemmelaget er ubeseiret i alle sammenhenger på eget gress i inneværende sesong (7-3-0).

* I kjent stil er hjemmeoddsen på vertene stusslig, og derfor prøver vi et frekt uavgjort-spill til 5,90. Single-målscorerspill på Mo Salah (1,52) og Begge Lag Scorer (1,85) er potensielle spillvarianter. Spillestopp er lørdag klokken 15.59, og kampen sendes på TV 2 Sport Premium.