NY SJEF: Vincent Kompany skal lede troppene på Turf Moor. Her fra tiden som Anderlecht-hovedtrener.

Burnley sesongåpner i kveld: − Totalt stilskifte

Etter seks Premier League-sesonger var det omsider slutt for Burnley i vår. «Nye Burnley» blir vrient å kjenne igjen i Championship som åpner i kveld.

Med foreløpig ti spillere ut og ti nye inn, managerbytte og spillestilskifte snakker engelske storaviser om «The Vincent Kompany Revolution». For det er Manchester City-legenden som har fått jobben med å bygge opp laget igjen. Han kommer fra den gamle belgiske storklubben Anderlecht, hvor han over tre år gradvis fikk løftet klubben. Fra 8.plass, til 4.plass og 3.plass nå i vår.

Det er likheter mellom Anderlecht og Burnley. Som svak økonomi, gode spillere som har forsvunnet og et ønske om å bygge opp noe nytt. Gjerne med unge spillere. Men 36-åringen varsler at det kan ta tid.

– Det er mange grunner til å være positiv. Men det er greit å være realistisk. Saken er den at vi har mistet mange bærebjelker uten å egentlig tjene så mye penger på dem.

Tabelltips på VG+: Slik tror VG Championship-sesongen ender

– Tanken er nå å finne nye spillere som er tilpasset det nye systemet vi ønsker å spille. Og at disse nye spillerne kan vokse hos oss, sa Kompany i går til Daily Mail.

Men der «gamle Burnley» hadde suksess under Sean Dyches ledelse i nesten ti år med kort fortalt muskler, aggressivitet i feltet og en «rive og slite»-fotball, så er det et nytt opplegg Kompany satser på. Med mer pasninger i laget og nøysom oppbygging av spillet.

– Det er en skikkelig stilendring på gang, forteller Eirik Aase. Han følger Championship - som er engelsk andre nivå - tettere enn de fleste. Og driver nettstedet championshipnorge.com.

– Jeg har inntrykk av at det er en positiv innstilling i Burnley. At det til tross for nedrykket og økonomiske utfordringer så virker det som at hele klubben har tro på prosjektet. Det er også slik at supporterne kan stille seg bak forsøket på mer underholdende fotball etter mange år med mindre underholdning, utdyper Aase, som legger til følgende:

– Jeg tror Burnley vil være med i opprykkskampen. Kanskje ikke helt i toppen, men i hvert fall «oppi der». Noe annet vil overraske meg.

VGs tips: Huddersfield Town - Burnley.

* Championship-sesongen sparkes i gang allerede fredag kveld, og her har vi en Yorkshire - Lancashire-duell. Begge lag har nye managere/hovedtrenere, og for begge klubber handler det om å legge vårens nedturer bak seg.

* Gjestene har mistet bærebjelker. Det har kommet til nye folk, men de trenger tid på å spilles inn. Maxwell Cornet (a) er ute og torsdag ble kantspiller Dwight McNeil klar for Everton.

* Hjemmelaget, som tapte Championshipfinalen i mai, ledes av Danny Schofield etter at spanjolen Carlos Corberán bestemte seg for å slutte. Sluttet har også dyktige Harry Toffolo (f) og Lewis O'Brien (mb).

* Tipsforslag: Uavgjort vil være til å leve med for begge lag i en åpen kamp. Oddsen er 3,10, spillestopp er kl. 20.59 og Vsport 1 viser matchen.