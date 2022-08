Osame Sahraoui og Petter Strand (t.v.) feirer 0–1-scoringen i Stavanger søndag. Viljar Vevatne (foran) fortviler.

Trollmannen Sahraoui senket Viking: − Det er litt lekestue

(Viking-Vålerenga 1–2) Osame Sahraoui (21) utgjorde forskjellen da Vålerenga slo Viking i Jåttåvågen søndag kveld.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Vålerenga vant 2–1, og Oslokaren sto bak begge scoringene.

– Forskjellen mellom lagene er vel at det er veldig høy kvalitet på det målet, innrømmer Kristoffer Løkberg til Discovery+ i pausen. Da ledet gjestene etter en Sahraoui-scoring.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Jeg så ingen andre muligheter, jeg måtte bare gå selv, sier Osame Sahraoui om 0–1- målet.

– Det var litt lekestue, smiler han bredt.

– Det var fryktelig deilig. Man ser moralen i denne gruppen. Vi blør for drakten mot slutten da vi forsvarer oss, sier Sahraoui.

– Det er ingen i eliteserien som matcher han som kantspiller. Jeg er redd for at han blir for god for Vålerenga, sier trener Dag-Eilev Fagermo til Discovery+.

Det var i det 35. minutt at Sahraoui først lurte Sondre Bjørshol, så ble David Brekalo fintet på rompa - og Viljar Vevatne klarte heller ikke å stoppe Oslo-gutten før han plasserte ballen i motsatt hjørne til 1–0. Det var veldig dårlig vinkel, så også avslutningen var magisk.

FEIRING: Osame Sahraoui feirer sin andre scoring med medspillere og supportere i Jåttåvågen søndag kveld.

Ti minutter ut i 2. omgang gjorde han igjen Sondre Bjørshol til junior. Sahraoui gikk og gikk - og skrudde ballen til side for keeper Gunnarsson og i Vikingnettet. Rett etterpå ble Bjørshol tatt av banen.

Sahraoui er dermed oppe i syv målpoeng denne sesongen. Tre av de fire scoringene har kommet i kamper mot Viking.

Viking presset høyt, og Vålerenga slet i starten av kampen.

– Men det er ikke mulig å presse høyt hele tiden, sier Vikings Løkberg.

Selv om Vålerenga ledet 2–0, klarte Viking å slå tilbake og redusere ved innbytter Edvin Austbø (17). Han gikk og gikk og plasserte til slutt ballen til side for en litt overrasket Magnus Sjøeng.

Les også Her ødelegger Kristiansund LSK-festen: Rotet bort seieren LILLESTRØM (VG) (LSK – Kristiansund 1–1) Åråsen var klar for fest. Men scoringshelten Thomas Lehne Olsen gjorde et…

Viking trykket på for utligning mot slutten, og Vålerenga levde farlig. Etter alt å dømme ble Viking snytt for et straffespark da Tollås Nation la ned Mai Traoré. Dommer vinket imidlertid spillet videre. Samme Traoré headet også i stolpen, og Austbø hadde et god skuddforsøk.

Mot slutten var det en stygg kollisjon mellom Patrik Gunnarsson, keeperen som hadde blitt med i angrep, og Odin Thiago Holm. Hode mot hode. Begge ble lappet sammen.

Tobias Christensen erstattet en kneskadet Henrik Bjørdal på midten, og i angrep fikk Jacob Dicko Eng sin eliteseriedebut fra start for Vålerenga. Amor Layouni var hjemme i Oslo etter å ha hatt en håndleddsoperasjon.

– De første ti minuttene så det ut som om vi var igjen på flyplassen, men etter det kjørte vi kampen, sier trener Dag-Eilev Fagermo i pausen.

Les også Moses om Odd-stikker: - Var bare morsomt (Aalesund-Odd 1–1) Han passerte ikke den medisinske testen i Odd og endte opp i Aalesund.

Zlatko Tripic ble spart fra start hos Viking - men kom inn de siste 20 minuttene. Samúel Fridjónsson har spilt sin siste kamp for de mørkeblå og er på vei til greske Atromitos. Den nye finnen Naatan Skyttä (lån fra franske Toulouse) og Niklas Sandberg kom inn i forhold til laget som startet mot FCSB. Austbø erstattet en skadet Shayne Pattynama i pausen. Sander Svendsen blir trolig klar for Viking mandag.

– Vi er litt preget av tapet torsdag, mener Tripic.

– Med litt flyt hadde vi fått en utligning, men totalt sett er vi ikke gode nok.

Vålerenga har dermed åtte kamper på rad uten tap. Seieren er en perfekt oppladning til slaget om Oslogryta mot Lillestrøm til helgen.

– Vi er i en bra flyt nå, sier Sahraoui til Discovery+.

– Det flyter, og vi har selvtillit.