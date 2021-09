I NY JOBB: Per Joar Hansen blir ny trener for Östersunds FK.

Tar over kriserammet Östersund: − Et enkelt valg

I morgen skal Per Joar Hansen (56) ha sitt første møte med spillerne etter at han i dag tok over som trener for Östersund.

Kort tid etter at det ble kjent at den svenske klubben hadde sparket trener Amir Azrafshan, ble Hansen presentert som mannen som skal forsøke å redde tabelljumboen.

– Per Joar passer perfekt ut i fra den profilen vi søkte. Hans meritter og erfaring gjør at vi er trygg på det valget, sier sportssjef i Östersunds FK, Adil Kizil til klubbens hjemmeside.

Hansen, som var Lars Lagerbäcks assistent på det norske landslaget fra februar 2017, vet at han kommer til en klubb som har både sportslige og økonomiske problemer.

– Klubben har vært ærlig på at man ligger utsatt til og er i en vanskelig situasjon, men det trigger meg veldig å komme hit og forsøke å få til en endring, sier Per Joar Hansen. Nå har han skrevet under på en kontrakt ut sesongen.

– Det var egentlig et enkelt valg selv om det blir en utrolig utfordring. Å få en mulighet i Allsvenskan igjen er hyggelig. Det er bare 16 jobber der og 16 i Eliteserien, sier nordlendingen til VG.

– Mye å ta tak i

– Et enkelt valg selv om klubben har store problemer?

– Her blir det mye å ta tak i, men det er jeg innstilt på. Situasjonen er slik den er, og det har jeg takket ja til. Det eneste jeg ikke har gjort i fotballen er å ta over et lag som skal ha en ny start midt i sesongen. Nå får jeg prøvd det også.

Foreløpig vet 56-åringen fint lite om hva som venter.

– Det kan jeg ikke si at jeg vet så mye om. Nå må jeg sette meg ned og se kamper, lære laget å kjenne og se hvordan de har fremstått i Allsvenskan. Jeg må ta en prat med de som leder klubben og høre hva de tenker om situasjonen. Så får jeg høre med spillerne hvordan de ser på det som skjer. Vi får bruke noen dager, så får vi ta det derfra.

Siden spillerne har hatt fri i forbindelse med landslagspausen møter han spillerne først i morgen.

Da håper han å gå i gang med sin redningsoperasjon.

Hansen har tidligere trent svenske Sundsvall i to perioder og har også spilt for Umeå. Hans forrige jobb som klubbtrener var i Rosenborg.

PS! Östersund og daværende trener Graham Potter ble fulgt av et film-team da de sjokkerte Fotball-Europa i Europa League i 2017/18-sesongen. Se dokumentaren under: