TUNGT: Brann ligger helt sist på tabellen etter 17 av 30 serierunder. Her er Fredrik Pallesen Knudsen i dialog med Brann-trener Eirik Horneland. Midtstopperen ble byttet ut en snau halvtime før full tid.

Branns kamp mot nedrykk: − Vi kan ikke grave oss ned

BERGEN (VG) (Brann – FK Haugesund 1–3) Fredrik Pallesen Knudsen (24) maner til samhold før høstsesongen i Eliteserien.

Publisert: Nå nettopp

Med 13 kamper igjen av sesongen, er Brann-trener Eirik Horneland fremdeles optimist, men er klar på at de selv må jobbe seg ut av situasjonen.

Nysigneringen Fredrik Pallesen Knudsen er opptatt av at klubben skal stå samlet.

– Vi kan ikke grave oss ned. Vi må frem med kassen og opp med hodet. Prøve å komme oss ut av denne dype dalen sammen. Da mener jeg trenerteamet, spillergruppen og byen. Vi har slitt de siste ukene, men det er en ny kamp om to uker. Vi må bare prøve å plukke med oss de poengene vi kan.

De siste tre ukene har vært preget av utenomsportslig fokus etter et nachspiel på Brann Stadion natt til 10. august. Pallesen Knudsen var på det tidspunktet fremdeles Haugesund-spiller, men bergenseren signerte for Brann 12. august.

– Bråket som har vært rundt klubben de siste ukene, har det gjort dalen dypere?

– Det er ingen tvil om at det har preget oss. Det er det eneste jeg kan si om den saken, sier Pallesen Knudsen.

Sivert Heltne Nilsen er blant de tolv Brann-spillerne som var innom nachspielet. Heltne Nilsen kom tilbake til Brann i sommer etter tre år i utlandet.

Han har ikke noe godt svar på hvorvidt det utenomsportslige fokuset har tappet energi den siste uken.

– En prøver alltid å gå inn i boblen. Det er vanskelig å si om det tapper energi, for du får ikke svar på hvordan det ville vært uten. Jeg vet ikke, svarer han.

– Hvordan er det at det er en stadig utvikling og at det ikke blir satt et punktum i saken?

– Jeg vet ikke helt. Jeg leser ikke så mye, så det som skjer rundt, prøver jeg ikke å fokusere så mye. Jeg prøver å holde hodet mitt der det skal være, i fotballen, sier Heltne Nilsen.

IKKE FORNØYD: Brann-trener Eirik Horneland var spesielt misfornøyd med den første omgangen mot Haugesund.

Etter 17 kamper, har Brann kun tatt ti poeng i Eliteserien. Horneland er i klar i dommen etter lørdagens tap mot Haugesund.

– Prestasjonen er ikke god nok, sier han, og ramser opp at spillet i den første omgangen var urytmisk, dårlig teknisk og at det var en dårlig energi i laget.

– Det er mye som går feil vei. Du får lite marginer med deg, men det går også på kvalitet. Vi må jobbe på videre, slik at vi både har sulten til å ta de marginene og kvaliteten til å ta dem, sier Horneland.

Midtstopper Runar Hove er det siste nye tilskuddet i Brann-troppen, hvor det har blitt store endringer de siste månedene.

Som en nykommer, sier han at ikke har merket det utenomsportslige fokuset rundt Brann på spillergruppen. Både ham og Pallesen Knudsen er opptatt av at laget nå bruker perioden med landslagsspill til å spille inn spillere på laget.

– Runar og meg spilte sammen 40 minutter på trening på fredag, og så var det rett til kamp. Det er klart at vi trenger tid. Nå får vi to uker med landslagspause og den tiden må vi bruke så godt vi kan, sier Pallesen Knudsen.

– Vi må spille folk inn på laget midt i sesongen, men den utfordringen må vi bare ta, sier trener Horneland.