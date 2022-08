SJEFER: Ståle Solbakken og Hege Riise er trener for Norges A-landslag, henholdsvis herrer og kvinner.

Går ut med lønnen til Riise og Solbakken etter kritikk

Norges Fotballforbund offentliggjør hva landslagstrenerne for kvinnene og herrene tjener etter et møte i styret.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hege Riise, ny landslagstrener for kvinnene, tjener 1,67 millioner kroner i året. Det er samme lønn som fotballpresident Lise Klaveness har. Mens Ståle Solbakken, landslagstrener for herrene, har en årslønn på fem millioner kroner, med muligheter for bonuser på inntil en million kroner.

Etter at Riise ble ansatt som ny landslagssjef i fotball for kvinnene har det blitt diskutert i media om hun og Solbakken bør ha lik lønn. Likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Arbeiderpartiet) var blant dem som ristet på hodet.

Spillerne på kvinne- og herrelandslaget har likelønn fra NFF.

Det har også blitt reagert på at Norges Fotballforbund (NFF) ikke har hatt åpenhet rundt lønnen til de to trenerne.

Fredag velger NFF å gå ut med lønnsnivået etter at tema ble drøftet i styret.

– Selv om det selvsagt er NFF som beslutter lønn for begge landslagssjefene, er realitetene likevel at vi på en eller annen måte må forholde oss til to fundamentalt ulike markeder. Vi jobber for utjevning, men skal samtidig konkurrere i to markeder som i Norge og i verden er ekstremt ulike på mange måter, også når det gjelder lønn, sier Klaveness.

Hege Riise er godt fornøyd med lønnen hun ble tilbudt.

– Det er en god lønn som reflekterer at jeg er sjefen for ett av flaggskipene i norsk fotball. Jeg lever godt med at Ståle tjener mer enn meg. Det som derimot er viktig, er at flere jenter og kvinner får en lønn hvor de kan leve av fotballen og konsentrere seg 100 prosent om å utvikle som spiller og trener, sier Riise.

Ifølge NFF er Riises lønn høyere enn forgjengeren Martin Sjögren.

– Når vi nå skulle ansette ny landslagssjef for kvinnene, ønsket vi å løfte nivået fra Riises forgjenger og tilby en lønn som vi synes gjenspeiler at dette er en svært viktig stilling i norsk fotball. Vi besluttet derfor å legge lønnen på samme lønnsnivå som for NFFs øverste valgte leder, presidenthonoraret, sier Klaveness.

Danske Ekstra Bladet har tidligere skrevet at Solbakken hadde en lønn tilsvarende rundt 14 millioner norske kroner som trener for FC København.

– I FCK tjente jeg mye, mye mer. Det går ikke an å sammenligne en gang, sa Solbakken til VG torsdag.

Sjögrens trenergjerning for Norge ble avsluttet etter EM-fiaskoen, hvor Norge røk ut av gruppespillet og tapte 0–8 for England.