GLISTE: Erling Braut Haaland scoret to ganger mot West Ham på London Stadium søndag kveld.

Guardiola sammenligner Haalands mentalitet med Messis: − Jeg er veldig glad på hans vegne

LONDON (VG) Erling Braut Haaland briljerte i Premier League-debuten, men irriterte seg over at to mål ikke ble til et hat-trick. Etter kampen trakk Manchester City-manager Pep Guardiola en parallell mellom jærbuen og kanskje tidenes beste fotballspiller, Lionel Messi.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg er veldig glad på hans vegne. Nå er debatten over. Jeg vet at han vil score mål. Han er født til å score mål. Han gjorde det i Salzburg, han gjorde det i Dortmund og forhåpentligvis vil han vil gjøre det her, sier Guardiola til VG og rundt 40 andre medier til stede på London Stadium.

I et intervju med Sky Sports betegnet Haaland det som «dritt» at han stoppet på to mål i Premier League-debuten mot West Ham. Noen minutter senere ankom Guardiola et lagerrom under hovedtribunen på London Stadium som er omgjort til scenen for managernes pressekonferanser. Manchester City-sjefen svarte på spørsmål i drøyt åtte minutter. Seks av de minuttene handlet om Haalands prestasjon og uttalelser.

At 22-åringen ikke virket helt fornøyd med å bli byttet ut etter 78 minutter og dermed gikk glipp av sjansen til å score flere mål, liker Guardiola.

– Det er veldig bra. Jeg har vært heldig nok som manager å trene Messi. Da han scoret to, ville han ha tre. Da han scoret tre, ville han ha fire og så videre. Toppspillerne er aldri fornøyde. De er alltid sultne. De vil ha mer og mer og mer, sier City-sjefen som ledet Barcelona i klubbhistoriens mest suksessfulle periode fra 2008 til 2012.

Én uke etter at Guardiola forsvarte Haalands prestasjon i Community Shield-finalen mot Liverpool, var spanjolen glad for at Bryne-karen hadde fått vist hva som bor i ham. Først da Haaland skaffet et straffespark etter 34 minutter som han selv ekspederte i mål. Deretter da han gikk på et glitrende bakromsløp etter en drøy time og scoret alene med keeper Alphonse Areola.

– Erling scoret sine to første mål. Det er viktig for han og for oss. Han er en god trussel. Han er et nytt våpen vi har nå. Han kommer ikke til å løse alle problemene våre, men han vil tilføre laget noe vi ikke hadde før, sier Guardiola, som også kom med et lite stikk til Haalands kritikere.

– Forrige uke var han ikke god nok til å tilpasse seg Premier League. Nå er han på høyde med Thierry Henry, Alan Shearer og Cristiano Ronaldo, spøker 51-åringen.

– Det vi ønsker oss, er at han er glad. Han er en kar med et utrolig talent. Han scorer mål. Men vi vil tilføre noe til spillet hans, slik at han blir en bedre spiller. Han skal ikke bare score mål, selv om det er veldig viktig. Vi vil gi ham noe mer.

– Hvordan opplever du selvtilliten han har?

– Jeg kjenner ham ikke så godt enda, for han har bare vært her en måned. Men jeg vet hvordan han håndterte mye kritikk den siste uken. Han var veldig rolig og trente veldig bra, sier Guardiola.

Før denne sesongen har Riyad Mahrez uttalt at han ønsker å ta straffer for Manchester City. Da Haaland ble felt av Areola i første omgang, var ikke kantspilleren på banen.

Samtidig virket det ikke som det var noe tvil i hodet til Haaland om hvem som skulle ta straffen, da han løp etter ballen nesten før dommer Michael Oliver hadde pekt på 11-metersmerket.

– Måten han tok ballen på og ville ta straffen ... Da sa jeg: «Dette liker jeg.» Han er direkte. Jeg er sikker på at han ville slått lagkameraten i ansiktet hvis det var noen som hadde prøvd å ta ballen fra ham. Det er et godt signal. For du må være ambisiøs og ha den mentaliteten, forteller Guardiola, som betegner lagets prestasjon for «eksepsjonell».

Kevin De Bruyne assisterte nordmannen på mål nummer to. Den belgiske ballfordeleren så Haaland på løp i bakrommet og fant ham med en nydelig pasning.

– Hvis han spiller som i dag, blir det bra. Selv om han ikke scoret forrige uke, var han i fire-fem gode posisjoner. Det er slik det skal være, sier De Bruyne i pressesonen i London - noen minutter etter at Haaland selv gikk rett i spillerbussen etter å ha unnagjort intervjuene med TV-rettighetshaverne.

Neste lørdag venter Bournemouth hjemme på City of Manchester Stadium.