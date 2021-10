VG vurderer gullkampen: Molde mot Bodø/Glimt

Venstreving:

Ola Brynhildsen, Molde 7

Stod frem for Molde i Europa i sommer, med kamper av høy, høy klasse. Besitter fart, teknikk og avslutningsferdigheter som tilsier at han kan klare seg internasjonalt, men noe for ustabil. Burde også scoret mer denne sesongen.

Amahl Pellegrino, Bodø/Glimt 8

Da Glimt slet med målproduksjonen kom Pellegrino som sendt fra himmelen. En poengspiller som kan være forskjellen på gull og sølv. Et lite under at han ikke scoret i Drammen sist.