Drømmekveld for Lillestrøm - VIF-motgangen fortsetter

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm - Vålerenga 2–0) Lillestrøm topper Eliteserien etter to nye dødballmål på et kokende Åråsen. For Vålerenga fortsetter krisevåren.

– Noen måtte plukke opp hansken etter Thomas i fjor. Å få seieren i dag betyr utrolig mye. Å ligge på toppen er deilig, sier kampens andre målscorer, Lillestrøms Espen Garnås, til Discovery+

Etter 63 minutter sendte midtstopperen Tom Pettersson Kanarifansen opp i ild med en perfekt stuss på corner fra Ylldren Ibrahimaj. Røyken ble så intens at det tok et par minutter før oppgjøret kunne fortsette, og da ble det raskt en ny pause etter Klanen kastet bluss inn i feltet til Lillestrøm-målvakt Mads Christiansen.

– Det er en utrolig følelse å få en scoring i et derby som dette. Jeg følte at det var en stillingskrig før det. Vi holdt nullen også. Det er fantastisk å kunne gi dette til byen og supporterne, sier Petterson til Discovery+.

Stopperkollega Espen Bjørnsen Garnås økte til 2–0 da han sto totalt umarkert på bakre stolpe og styrte inn Vetle Dragsnes’ flikk - igjen etter dødball. Målene var Lillestrøms niende og tiende mål (av 19 totalt) på faste situasjoner så langt i sesongen.

Vålerengas supportere fylte borteseksjonen og hadde med seg rikelig med pyro og fyrverkeri, men ute på banen leverte Dag-Eilev Fagermos mannskap bare løskrutt. Osame Sahraoui, Aron Dønnum og Tobias Christensen hadde hver sine småfarlige avslutninger, men Vålerenga kom ikke til én eneste stor mulighet. Lillestrøms tredje midtstopper Igoh Ogbu kom ikke på scoringslisten, men var en gigant og tok unna nærmest alt defensivt.

I FYR OG FLAMME: Lillestrøm feirer etter 1–0-målet til Tom Pettersson.

Heller ikke Lillestrøm hadde flust med sjanser fremover, men de hadde solid kontroll kampen gjennom og seieren var særdeles fortjent.

Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation var langt nede etter tapet på Åråsen.

– Dette er helt jævlig, men først og fremst fordi vi er så dårlige selv. Det er langt fra bra nok. Det lille vi skaper er tilfeldigheter. Det var tungt å stå foran Klanen etter dette. De bruker mye tid og penger på å følge oss, sier Tollås Nation til rettighetshaver.

For Lillestrøm ble det en himmelsk onsdag med poengtap for topplagene Viking og Bodø/Glimt tidligere på kvelden. Lillestrøm er serieleder med to poeng til Viking og en kamp til gode. I sluttminuttene var det vanvittig stemning blant hjemmefansen.

Vålerenga er foreløpig på en tiendeplass med ti poeng på ni kamper. Oslo Øst-gutta har kun tatt ett poeng på de siste fire kampene mot Lillestrøm, Godset, HamKam og Tromsø. Før søndagens storkamp mot Rosenborg øker presset på Fagermo.

Litt salt i såret: Lillestrøm er allerede 13 poeng foran.