BAK MÅLENE: Kjetil Rekdal var meget fornøyd med at Rosenborg holdt nullen på hjemmebane igjen. Den defensive soliditeten har vært gjentagende tema under Rosenborgs sesongstart.

Sjekk de oppsiktsvekkende RBK-tallene: − Vi mangler ro

TRONDHEIM (VG) Rosenborg lekte seg med Sandefjord i 16. mai-festen på Lerkendal. Men det var bortelaget som hadde ballen mest. – Det er ikke alt, sier Kjetil Rekdal.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

20.000 trøndere fikk servert Rosenborg-fotballen de bestilte. Når den største dramatikken handlet om hvem som skal ta straffespark, så var nasjonaldags-vorspielet harmonisk for de med hjerte i sort og hvitt.

Mens trønderne gikk fornøyde hjem, snakket Kjetil Rekdal med media om det neste steget. For han mener 3–0 mot Sandefjord kunne vært så mye mer.

– Det var en fantastisk opplevelse, med så mye folk på tribunen, å kunne komme ut så aggressive som det her. Vi fikk satt fast Sandefjord og skapt trøkk, sier Rekdal til VG.

Rundt ti målsjanser vitner dog om at effektiviteten kan bli bedre. Og det er nettopp i spillet med ball 53-åringen ser muligheter.

– Vi mangler ro og det kan fremstå som vi stresser litt for mye på vei fremover ved flere anledninger. Det gjøres feil ved flere sistepasninger som kunne gitt oss enda flere målsjanser.

Han trekker frem ballbesittelsen som et eksempel. «Følelsen» var at Rosenborg eide ballen, men prosenten av innehav viste 53 prosent til bortelaget og 47 for RBK.

– Det blir det sikkert lagd et poeng ut av nå og. Men Bodø/Glimt tapte 4–0 for Roma med 60 prosent ballinnehav og kunne tapt syv eller åtte null. Så det er ikke alt, sier Rekdal i retning «ekspertene» som så langt har vært noe kritiske i retning den ferske RBK-treneren.

– De spiller fortsatt mest på at motstanderen skal gjøre feil, de må utvikle eget spill, sa tidligere landslagsspiller og topptrener Lars Bohinen i Fotballkveld på Discovery mandag. Riktignok etter at kompanjong Christian Gauseth hadde konkludert med at dette var «et stort steg i riktig retning».

Bohinen var inne på samme spor for tre uker siden, da svarte Rekdal at den tidligere landslagskameraten «hadde fulgt for lite med»:

Adresseavisens fotballkommentator Birger Løfadli kaller Sandefjord-kampen «øyeblikket som kan ha snudd alt». Fordi han mener Kjetil Rekdal, etter 0–3-nederlaget mot Strømsgodset siste uke, angivelig hadde kommet under et massivt press uten tre poeng på Lerkendal mandag. I 2019 tapte Eirik Hornelands utgave av RBK 0–2 for Haugesund på hjemmebane på samme dag. En måned senere var han ferdig.

Med over 20.000 på tribunen, og den største kampen etter corona-pandemien i form av besøkstall, var det i manges øyne «svært viktig» at de fremmøtte ble underholdt.

Det ble de.

Noah Holm og Stefano Vecchia var glitrende i Rosenborg-angrepet, og at en av deres egne, Edvard Tagseth, kom på scoringslisten, hjalp selvsagt på.

Søndag venter Rekdals gamleklubb HamKam på Briskeby – og det kan bli en spesiell retur.