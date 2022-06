Eliteserielagene slet i andre cuprunde: − Kan ikke huske sist gang så få hadde kontroll

Sarpsborg og Strømsgodset ble slått ut i cupens andre runde. Flere andre eliteserielag måtte ut i ekstraomganger i en høydramatisk cuprunde.

– Jeg kan ikke huske sist gang så få eliteserielag hadde kontroll og tok seg enkelt videre, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp til VG.

Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga er inne i en trøblete periode i Eliteserien, og miniputten Brummundal bød på mer problemer.

Hjemmelaget sjokkerte hovedstadsklubben ved å ta ledelsen 2–0 etter scoringer av Preben Finstad og Eivind Strand Osmo i første omgang. Smått sensasjonelt av 3. divisjonsklubben.

Vålerenga utlignet til 2–2 ved Henrik Udahl og Leonard Zuta, men så skjedde det utrolige igjen. Ni minutter før slutt sendte et mål fra Mikkel Gran Frankmo Brumunddal til himmels og Vålerenga mot stupet.

Brumunddal hadde en sjanse alene med keeper like etter og kunne økt til 4–2, men i stedet var det Aron Dønnum som dukket opp. På overtid scoret stjerneangriperen to mål og snudde til seier for Vålerenga.

– Selv om Enga har slitt, skal de valse over Brumunddal. Jeg hadde aldri sett for meg at kampen skulle utvikle seg slik, sier Torp.

– Det er vanskelig å si hvorfor det blir slik på så mange arenaer. Jeg synes at eliteserielagene tok dette på alvor, det var få som sendte utpå B-lag, fortsetter han.

HELTEN: Aron Dønnum scoret to ganger på overtid og snudde kampen fra 3–2 til 3–4 for bortelaget Vålerenga mot Brumunddal. Her jubler han for utliknings-målet.

– Det er alltid vanskelig i cupen. Man kan si hva man vil, og jeg skjønner at fansen blir utålmodig. Men sånne kamper er vanskelig, det er omtrent vanskeligere enn å spille Eliteserien. Jeg synes vi klarer å stå i det, sier helten til NRK.

– Kunsten er å beholde troen. Vi skal ikke være høyt oppe i skyene nå, men vi klarer å holde fokus og ta oss videre, legger han til.

Sjekk alle resultatene lenger ned i saken eller i VG Live, og få med deg denne elleville banestormingen i Moss - Sarpsborg:

– Virket håpløst

Kjetil Rekdal og Rosenborg holdt på å lide samme skjebne. Han har ledet Vålerenga (2002) og Ålesund (2009, 2011) til cupgull tidligere, men som Rosenborg-trener møtte hans lag tøff motstand allerede i andre runde av norgesmesterskapet.

Etter en god periode av Levanger, var det 2. divisjonslaget som tok ledelsen 18 minutter ut i kampen. Simen Hagbø beholdt roen da sjansen bød seg og banket ballen over Julian Faye Lund i nærmeste hjørne.

Den ledelsen beholdt underdogen til det gjensto et kvarter. Rosenborg hadde kommet til en rekke store sjanser, men uten å få ballen i mål – frem til Ole Sæter dukket opp i boksen. Trønderen bredsidet ballen i mål og sørget for ekstraomganger.

Levanger yppet seg virkelig, men i andre ekstraomgang rundet Bryan Fiabema keeper og sendte storfavoritten videre med et nødskrik.

– Det var tungt og virket håpløst en periode. Men vi vet hva vi kan, så det handler om å ha troen på det, sier målscorer Sæter til NRK.

Forrige gang Rosenborg røk ut i andre runde av cupen var i 2008, da under Erik Hamrens ledelse. Denne gangen slapp Rekdals menn med skrekken.

Info Slik gikk det med alle eliteserielagene i cupens 2. runde: Brattvåg – Molde, 2–4

Elverum – HamKam, 1–3

Fana – FK Haugesund, 0–1

Flint – Sandefjord, 1–5

Harstad – Bodø/Glimt, 0–5

Hødd – Aalesund, 0–3

Junkeren – Lillestrøm, 1–2

Moss – Sarpsborg 08, 1–0

Skjervøy – Tromsø, 1–3

Strindheim – Kristiansund, 1–2

Vard Haugesund – Viking, 1–2

Fram – Jerv, 1–2 e.e.o.

Gjøvik-Lyn – Strømsgodset, 3–2 e.e.o.

Fløy-Flekkerøy – Odd, 2–3 e.e.o.

Levanger – Rosenborg, 1–2 e.e.o. Vis mer

Godset og Sarpsborg ute

Flere eliteserielag havnet i trøbbel. Lillestrøm, HamKam, Kristiansund, Sarpsborg og Molde havnet alle under mot langt svakere motstand, men klarte å snu kampene i ordinær tid.

Torp fremhever én ting som kan ha spilt inn i eliteserielagenes svake cupaften.

– Frykten for å tape. Det er cupens troll for storlagene. Å bli det laget som ryker tidlig, som alle snakker om. Den frykten kjenner de på i forkant, og den blir vanskelig å håndtere hvis man havner tidlig under for eksempel, mener han.

I tillegg til Rosenborg, måtte Strømsgodset, Jerv og Odd ut i ekstraomganger. Der klarte flere av eliteserielagene endelig å vise sin styrke og tydeliggjøre nivåforskjellen.

Men ikke Godset. Drammenserne gikk opp i en 2–1-ledelse etter 105 minutter i første ekstraomgang, men Gjøvik-Lyn klarte å snu kampen og ett minutt før slutt satt 3–2-scoringen til hjemmelaget. Da oppsto det ellevill jubel.

– Dette er ikke bra. Det kjennes irriterende og flaut i en kombinasjon, sier Godset-sjef Håkon Wibe-Lund til Drammens Tidende.

Også for Sarpsborg gikk det virkelig ille. Moss gikk seirende ut 1–0 og sendte eliteserielaget ut av turneringen. På tampen av kampen fikk Sarpsborg både et mål annullert og et skudd spratt via streken og ut, men det ville seg ikke.

– Som Fredrikstad-gutt er det deilig å sende dem ut av cupen, smiler Moss’ målscorer Anas Farah Ali overfor NRK.

– En stor dag for Moss, supplerer trener Thomas Myhre.

Av de 16 eliteserielagene var det bare Bodø/Glimt, Aalesunds og Haugesund som både vant og unngikk baklengsmål mot smålagene.

– Man sier ofte at det skal være større forskjell, men det er andre rammer og baner i cupen. Det blir en annen dynamikk, et annet kampbilde og et annet følelsesliv i kampene. Det har jeg selv følt på. Jeg vil egentlig bare hylle de mindre lagene som klarer å skape denne stemningen, avrunder Torp.