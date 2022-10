Kommentar

Still opp. La det svi!

Rosenborg burde taklet smerten en æresvakt medfører på voksent vis. Det skal jo gjøre vondt å bli slått av rivalen.

Forholdet mellom Rosenborg og Molde er ikke akkurat en kjærlighetshistorie, og nå får den betente relasjonen en forsterket brodd.

Mens trønderne valgte å stå æresvakt for å hylle Bodø/Glimt i 2020, har klubben nå bestemt seg for å droppe den samme gesten overfor årets nybakte seriemester.

Hvis vi holder oss til formalia, er det umulig å ta RBK for valget. Å stå æresvakt når serien er avgjort er ikke nedfelt i noe norsk regelverk, og det er heller ikke noe med lange tradisjoner her til lands.

Likevel blir det vanskelig å forsvare å lukke en bok når den først er åpnet. Ikke minst blir det lite logisk dersom trynefaktoren skal avgjøre om man stiller opp eller ei.

Det er også noe med begrunnelsen bak æresvakt-nekten til RBK som ikke fremstår særlig modent.

Den voksne måten å takle at Molde vinner serien suverent på, hadde vært å svelge og sverge et par ganger ekstra, stille opp som mannfolk - og så kline til på banen etter at liga-eneren er applaudert inn.

Det kan ligge mye motivasjon i såret stolthet, må vite.

Dessuten kan en ordning med æresvakt bidra til å gi rivaliseringen mellom de beste norske klubbene en sunn og spennende piff. Om det ligger en slik ydmykelse i potten, er det enda mer på spill når serien drar seg til.

Æresvaktstriden gir kampen mellom Molde og Rosenborg en ytterligere nerve.

I stedet velger Rosenborg en argumentasjon som fremstår en anelse barnslig.

«Æresvakt er ment som en handling av respekt for den nybakte seriemesteren. Vi opplever at Molde er mer opptatt av å påføre Rosenborg ydmykelse, enn å få fortjent respekt», uttaler trønderklubben.

Joa, det er alltid en smule hovering når et trofé er sikret, men det bør faktisk være den som vinner sitt privilegium å fremstå en anelse cocky i seiersrusen. Det gjelder også Magnus Wolff Eikrem & co.

Så får heller den som må klappe for triumfatoren bruke opplevelsen til å slå nådeløst tilbake, og reversere rollene ved neste korsvei.

Det er sterke følelser i toppfotballen, og ikke minst i rivaliseringen mellom Molde og RBK ligger emosjonene tett utenpå drakten. Derfor vil selvsagt mange supportere sterkt mislike en gest som æresvakten innebærer.

Likevel hadde det vært riktig av Rosenborg å gjøre det samme for Molde som de gjorde for Glimt. Ikke minst fordi den søte kløe blir ekstra deilig om når man har vært gjennom noe som svir litt ekstra.

Dessverre velger RBK å gjøre seg mindre enn de er i denne saken.