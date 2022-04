BETENKT: Kjetil Rekdal under treningskampen mot Kristiansund i vinter.

Nå bruker Rekdal mentaltrener: − Handler om å maksimere seg selv

TRONDHEIM (VG) For første gang i fotballkarrieren har Kjetil Rekdal (53) hjelp til å sortere tankene. De er mange.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det handler om å maksimere seg selv, begrunner Rosenborg-treneren i et intervju med VG før seriestarten mot Bodø/Glimt søndag.

Klubben hadde danske Martin Langangergaard på plass i støtteapparatet da Rekdal ble ansatt, og med unntak at trenerveteranen brukte Willy Railo inn mot spillergruppen i hans første periode i Vålerenga for over 15 år siden, har svaret vært nei for Rekdal personlig når det gjelder den type coaching.

Men de siste månedene har dansken også kjørt individuell oppfølging med Rekdal.

– Han er meget dyktig. Vi hadde telefonsamtale på Teams for to dager siden. Etter Marbella hadde vi en time på rommet. Han snakker også med spillerne på tomannshånd og da får han vite en del sensitive ting. Han sier ikke hvem det er, den tilliten må vi ha, men han «senser» hvordan de opplever ting, får frem en prat og setter ord på det, forteller Rekdal.

Langangergaard var med på treningsleirene på Gran Canaria og i Marbella og torsdag var han på plass på sitt anslagsvis månedlige besøk i Trondheim. Da samlet mentaltreneren spillergruppen og støtteapparatet til en felles prat i kjelleren på Brakka etter treningsøkten.

– Hva skjer i rommet da?

– Han prater om forventninger. Hvordan vi skal lade opp. Hvordan vi skal stramme inn det som er viktig å fokusere på. Hvordan treffe på tenningsnivå. Hvordan vi skal oppføre oss overfor hverandre. Fotball er lagidrett, svarer Rekdal.

– Har du tenkt før at «dette har ikke jeg bruk for»?

– Nei, aldri tenkt det. Noen klarer å finne frem den veien selv. Jeg har lært meg mye av det han snakker om på egen hånd. At du klarer å reflektere hvorfor du gjør det bra, hva som er styrkene dine, hva som er riktig å fokusere på, det er viktig. Da jeg var 16 år, var jeg veldig god frem til søndagen, ofte. Så kom kampen, så hadde jeg vondt i bena, var trøtt og sliten og følte meg dårlig på kampdag. Mange ganger hadde jeg den følelsen på kampdag. Du må finne noen koder som gjør at du liker presset i stedet for å føle ubehaget, sier Kjetil Rekdal.

RBKs MANN: Danske Martin Langangergaard har i flere perioder vært brukt som mentaltrener av Rosenborg.

Selv om Rekdal sier han er mer tankefull enn bekymret etter sesongoppkjøringen til Rosenborg, som har budt på svake resultater og ikke voldsomt oppløftende prestasjoner, innrømmer han følgende:

– Jeg er litt overrasket og bekymret over at vi er såpass lette å manøvrere ut av fatning eller struktur. Det skjer veldig fort. Du kan ha en god periode i en kamp, så går det fem minutter, så kommer vi oss ikke ut av det. Det henger nok sammen med at vi har en ung tropp som har hatt erfarne spillere å lene seg på før. Nå må de frem i lyset selv.

– Handler det om det mentale?

– Det er klart det slår inn. Nivået på treningene er mye høyere enn i kampene våre. Det er en skikkelig barnesykdom.

– Hva gjør de på feltet som de ikke greier i kamp?

– Slipper seg løs. Tør mer med ballen, mer risiko, spiller mer fremover. Men det er litt naturlig også. De fleste her har fått hard medfart det siste årene.

– Hvor mye stresser det deg at det er Glimt i første kamp – når du sier dere blir lett utmanøvrert, som Glimt er ganske gode på?

– Det er de. Men det går an å rive det i stykker også. Vi må ha som inngang at vi kan matche dem på en del områder. Så må vi prøve å få frem at vi har kvaliteter. Det har vi massevis av. Vi har spilt kamper under vårt nivå, og får vi frem vårt nivå, blir det spennende.

– Hvor krevende har det vært å innføre treboackslinje?

– Det er ikke problemet. Det er utførelsen som er utfordringen.

– Er 4-3-3 vanskelig å møte nå man selv spiller 3-4-3 – med overtallet 4-3-3-laget får på midtbanen?

– Nei, det er motsatt! Hvis 3-4-3-laget greier å utføre det på riktig måte. Du kan snu det: Du får overtall andre veien så det ljomer. Med HamKam kledde vi av det ene 4-3-3-laget etter det andre. Maltrakterte dem. Men vi var innkjørt på det, påpeker Kjetil Rekdal.

