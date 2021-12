Brann-spillerne tilbake i Bergen: − Jeg sov ikke i natt

FLESLAND/OSLO (VG) Litt før kl. 12 landet flyet fra Oslo med Branns spillere og støtteapparat om bord. Det var en trist gjeng som kom hjem til Bergen etter nedrykket.

– Ikke bra, ikke bra. Det er i hodene til alle. Jeg sov ikke i natt, men slik tror jeg det er for alle, sier Robert Taylor til VG.

Han misset det siste straffesparket til Brann, som sørget for at Jerv kunne avgjøre onsdagens ekstremt dramatiske kvalifiseringsfinale.

– Det er først og fremst straffemissen jeg har tenkt på, legger Taylor til.

Nå skal han straks reise hjem til Finland. Den 27 år gamle finske landslagsspilleren er innstilt på å bli med laget ned i OBOS-ligaen.

– Så klart.

– Så du spiller i Brann i 2022?

– Det er umulig å si. Men jeg er villig til det og forberedt på det. Alle som har kontrakt med klubben burde være klare for det, sier Taylor som har kontrakt ut 2022 med Brann.

– Det er en vond dag for alle i og rundt Brann, sier Branns hardt pressede styreleder Vibeke Johannesen til VG.

– Hvordan ser du på din stilling?

– Jeg er mest opptatt av hva som er det beste for Brann. Nå må vi forberede oss til OBOS-ligaen, og det er mitt fokus. Jeg kan ikke tenke på meg selv. Vi skal ha gode møter og evaluering med styret. Hvis styret vil vurdere hvem som er best til å være daglig leder, så har de sin fulle rett til det.

– Nå må vi skrote Eliteserie-budsjettet, og ta frem OBOS-budsjettet. Det er en stor reduksjon i inntekter, men vi har allerede begynt å se på kostnadene og skal presentere et forslag til budsjett for styret, som vi skal jobbe oss inn mot før årsmøtet i mars, legger hun til.

– Det blir tøffe prioriteringer og justeringer. Vi har forberedt oss på det, for det har vært et mulig scenario. Det blir krevende, men vi har en organisasjon som er klar for den oppgaven.

– Fotballen kan være brutal

– Det er tungt, det er mørkt ... Fotballen kan være brutal, sier Brann-trener Eirik Horneland.

– Jeg har en ubeskrivelig følelse i kroppen. Det er en vanskelig dag. Det har vært null søvn, mye frustrasjon, forbannelse og sterke følelser. Du rives opp innvendig og kjenner på tunge følelser, legger han til.

– Alle som er glade i Brann og Bergen kjenner nok på de samme følelsene. Vi må nok ta litt vare på hverandre fremover. Vi må bygge en voldsom motivasjon ut av det, sier Horneland.

OBOS-ligaen blir sterk neste sesong med lag som Stabæk, Mjøndalen og Brann som har rykket ned. Der møter de blant andre Fredrikstad, KFUM, Sogndal, Start, Sandnes Ulf og Ranheim.

– Den er beintøff, og ikke noe vi ønsket oss, sier Horneland.

– Det er fryktelig tungt og bittert. Det har vært lite søvn i natt. sier Kasper Skaanes.

– Man kommer nok til å kjenne på dette i noen dager og uker. Så må vi starte oppkjøringen og trene godt og komme opp igjen på første forsøk, sier 26-åringen.

Har rykket ned fire ganger

Han var også med på nedrykket i 2014, og har totalt rykket ned fra Eliteserien fire ganger – to ganger med Start.

– Begge nedrykkene med Brann er fryktelig bitre. I 2014 leverte vi en fryktelig svak kamp borte mot Mjøndalen og ble rundspilt. I går leverer vi veldig mye bra i løpet av kampen, selv om vi er for dårlige i begge boksene. Det har vært symptomatisk for hele sesongen.

– Det er vondt å rykke ned både i 2014 og 2021. Forhåpentligvis vinner vi flere kamper neste sesong, det er i alle fall morsomt.

– Jeg håper det er siste gang jeg rykker ned. De to gangene med Brann har vært mest vondt, siden jeg har vokst opp som Brann-supporter. Det er klart det er tungt, men det var det i Start også.

Skaanes har klare planer om å bli med videre i klubben.

– Jeg er kjempemotivert for å spille de opp igjen. Det er bare det som gjelder nå. Vi har et stort ansvar for å få dem opp igjen, avslutter Skaanes, før han og resten av klubben gikk slukøret ut av flyplassen og inn i bussen.

Styremøte senere i dag

– Det er tungt og svart og ikke noe kjekt akkurat nå, men vi må samle oss i bunnen og jobbe oss frem igjen, sier Birger Grevstad, styreleder i Brann, til VG.

– Det er ikke akkurat denne kampen, men helheten. Enhver krise skaper nye muligheter, vi må ikke legge oss ned, la han til før styremøtet som skal holdes senere i dag.

– Det viktigste blir å finne budsjettet for neste sesong.

– Hva med din egen rolle i klubben?

Jeg skjønner jo at folk uttrykker seg, så får medlemmene avgjøre. Jeg er valgt for to år, så får vi se om de vil at jeg skal være med for å ta laget opp igjen. Jeg vurderer ikke min stilling nå.

Onsdag kveld tapte Brann den svært dramatiske kvalifiseringsfinalen på Intility Arena i Oslo. Det var 1–1 etter ordinær tid, og i løpet av to spinnville ekstraomganger sto det 4–4.

Straffesparkkonkurransen ble like dramatisk som selve kampen, og da Robert Taylors straffe ble reddet av Jerv-keeper, og tidligere Brann-spiller Øystein Øvretveit, fikk Shuaibu Ibrahim æren av å score det avgjørende straffesparket. Det sendte Jerv opp i Eliteserien for 2022-sesongen, og Brann ned i OBOS-ligaen.