Kommentar

Får vi tårer fra Thorstvedt?

Av Knut Espen Svegaarden

I FARE: Kristian Thorstvedt.

ULLEVAAL STADION (VG) Fem norske utespillere må stå over kampen mot Nederland hvis de får gult kort mot Latvia lørdag. Det er en kjent problemstilling - og med mange utganger.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tar du hensyn til det under kampen - spesielt når den neste kampen er enda større? Hvordan tar du hensyn til det, uten at det går ut over spillet ditt?

Det er muligens en litt søkt sammenligning, men hvor mange ganger har vi ikke sett et lag bli i overkant forsiktige når uavgjort holder i fotballkamper - for så å tape?

Litt det samme kan det bli med karantenen som henger over deg: Du får spille den neste kampen hvis du ikke får gult kort, men kanskje spiller det ingen rolle hvis de fem spillerne det gjelder er så opptatt av ikke å gå gult kort at laget blir helt annerledes.

Og taper kampen sånn at den neste ikke betyr noe.

Stefan Strandberg, Andreas Hanche-Olsen, Martin Ødegaard, Mohamed Elyounoussi - og Kristian Thorstvedt er spillerne i faresonen. To midtstoppere, det er ikke bra, mange av dem får et kort i løpet av noen kamper. Får begge det mot Latvia, så må Norge inn med et uprøvd stopperpar mot Nederland, noe som selvsagt ikke er ideelt.

De fleste her vil være aktuelle til spill mot Nederland - uten gult kort mot Latvia.

Så kan vi mene alt vi vil om at to gule for å stå over i en så lang kvalifisering er altfor få. Det hjelper lite. Reglene er sånn, og da må Ståle Solbakken og spillerne forholde seg til det.

Kristian Thorstvedt er trukket fram av oss i media som den som har den mest aggressive spillestilen - og som dermed kanskje er mest i faresonen. Morten Thorsby ville vært en aktuell kandidat, men han må eventuelt på rødt siden han sonet mot Montenegro.

Men hva gjør Ståle Solbakken og de fem spillerne i faresonen? Mohamed Elyounoussi sa det vel greit på pressekonferansen torsdag: Du spiller ditt vanlige spill, og du går i dueller. Men det går an å tenke litt, i visse situasjoner, før du raser inn i motspillere.

Du må være bevisst på situasjonen du står i, men uten at det skal endre spillet ditt. Noen spillere lever av aggressivitet, de blir en annen spiller hvis de skal sette på bremsene.

TÅRER: Paul Gascoigne etter nederlaget mot Tyskland i semifinalen i fotball-VM 1990.

Det er en vrient balansegang. Men det handler nok mest av alt om tenningsnivå.

Noe av det verste jeg ser er spillere som, da laget hans/hennes leder med mange mål, og så går du likevel inn i en 50/50-duell med full kraft 10 minutter før slutt. Du kan snakke om adrenalin så mye du vil, men iblant finnes det ikke unnskyldninger.

I hjernebarken dukker dagens assistenttrener Brede Hangeland opp, da Norge møtte Nederland i Rotterdam sist gang: I 2009. Hangeland var suspendert, og det var merkbart. Norge tapte 2–0. Og Henning Berg - suspendert i play-off-kampen hjemme mot Spania i 2003. Norge tapte 3–0 på Ullevaal. Gunnar Halle, stabil back, var suspendert da Norge møtte Nederland i Rotterdam i 1993 (0–0, på mirakuløst vis).

Lista over spillere som har stått over store og viktige fotballkamper er enorm. Bare fra Champions League-finaler finner vi stjerner som Paul Scholes, Roy Keane, Xabi Alonso, Franck Ribery, Dani Alves, Pavel Nedved, John Terry, David Alaba og Franco Baresi.

Den kanskje mest kjente, for oss som har levd en stund i hvert fall, er Paul Gascoigne under VM 1990, i semifinalen mot Tyskland.

Nå kom aldri England til finalen (tapte på straffer), men bildene av en gråtende Gazza gikk verden rundt. Han ble verdenskjent på tårene sine.

Hittil i kvalifiseringen (åtte kamper) har Norge pådratt seg 12 gule kort, halvannet gult kort i snitt pr kamp (pluss et rødt kort til Kristian Thorstvedt).

Det er ikke mye i dagens tøffe, internasjonale fotball.

Vi får bare håpe at et av kortene går til Kristian Thorstvedt, og at han gjør en «Gazza» og går gråtende av banen mot Latvia lørdag ettermiddag.