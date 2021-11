SKAL GI ALT: Stefan Strandberg vil til VM. Her er stopperen i aksjon mot Latvia.

Strandberg tror på VM etter Montenegro-hjelp: − Vi har alt i egne hender

ULLEVAAL STADION (VG) Ståle Solbakken (53), Stefan Strandberg (31) og resten av landslagsgutta øyner nytt håp om VM-deltagelse etter lørdagens Nederland-kollaps.

Publisert: Nå nettopp

I timene etter den gedigne nedturen i 0–0-matchen mot Latvia var VM-skjebnen ikke lenger i Norges hender, men plutselig slo Montenegro tilbake med to scoringer på tampen av kampen mot Nederland.

Det endret alt i gruppe G. Plutselig kan det norske landslaget igjen ta seg til VM med seier borte mot Nederland, enten som gruppevinner eller via playoff.

– Det var veldig deilig. Det ga oss ekstra energi. Ståle banket på døren min og så fikk jeg beskjeden om comebacket til Montenegro. Det gjør at vi har alt i egne hender igjen. Vi kan være én kamp unna VM, sier Strandberg søndag ettermiddag.

– Vi må spille opp mot en perfekt kamp, men hvis vi gjør det, har jeg veldig sterk tro på at vi kan dra derfra med en seier. Nederland varierer veldig i prestasjonene.

NEDERLANDSK NEDTUR: Mephis Depay deppet etter bortekampen mot Montenegro lørdag kveld.

– Sjansene er mindre

Solbakken vil samtidig ikke være med på at alt er rosenrødt etter Nederlands kollaps. Han er klar på at Norge hadde større muligheter til å gå til VM før uavgjortkampen mot Latvia. For parallelt vant Tyrkia 6–0 over Gibraltar og overtok 2. plassen i gruppen. Tyrkerne har også bedre målforskjell enn Norge og de leder på innbyrdes oppgjør mot Solbakkens menn.

– Både vår og Nederlands sjanse ble mindre med det som skjedde i går, og Tyrkia sin ble adskillig større. Men vi fikk på en måte en ny matchball. Så er det jo hundre scenarioer i og med at målforskjellen kan bite oss litt bak. Vi får legge alt sånt vekk. I teorien kan alt skje, sier landslagssjefen.

– Jeg tror det minste problemet blir å motivere laget. Det kommer av seg selv. Det ble en rar kveld. Alt snudde. Vi får ser hva vi klarer, sier Solbakken.

– Blir det den største kampen i din trenerkarriere? spør NRK.

– Ja, hvis vi lykkes, sier Solbakken og smiler.

KLAR FOR NY KAMP: Ståle Solbakken på sidelinjen for Norge mot Latvia. Tirsdag venter Nederland.

– Tror på konseptet

Han har i alle fall en stopperbauta som tror at tre poeng er innen rekkevidde i Rotterdam.

– Nederland er et godt lag. De har alt å spille for, men vi viste her hjemme at vi kan hamle opp med dem. Alt er mulig. Jeg tror veldig på konseptet vi har, sier Strandberg før han forlater podiet og gjør seg klar for en restitusjonstrening på Ullevaal stadion.

Solbakken skal nå spikre de siste detaljene i kampplanen.

– Fasiten er ikke 100 prosent lagt, men den er i hovedsak lagt uavhengig av det som skjedde i går, sier landslagssjefen.