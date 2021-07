Dette betyr et kommersielt samarbeid.

BLYTUNGE TALL: Håkon Opdal og Brann depper etter tapet mot Rosenborg denne sesongen. I skjebnekampen mot Mjøndalen må de bryte en mørk rekke. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Branns marerittstatistikk: − Typisk at vi slår dem

Brann sliter i bunnen av Eliteserien, og står søndag kveld overfor en skjebnekamp . På motsatt banehalvdel står laget de «aldri» klarer å slå.

Publisert: Nå nettopp

Brann jakter desperat poeng i bunnkampen, og trener Kåre Ingebrigtsen har allerede omtalt søndagens oppgjør mot Mjøndalen som en «cupfinale».

Man må nemlig helt tilbake til 1992 for å finne forrige gang Brann klarte å slå den brunkledde mareritt-motstanderen. 5. juli 1992 ble Mjøndalen beseiret 2–0 på Brann Stadion. Siden har lagene møttes ni ganger, uten at Brann har stukket av med seieren en eneste gang.

Siden 2013 har lagene møttes åtte ganger, som har gitt seks Mjøndalen-seire og to uavgjorte.

Bergenserne vil kanskje best huske da de måtte ut i kvalifisering for å holde plassen i Eliteserien i 2014. Det endte med et gedigent mageplask, og 4–1-tap sammenlagt.

Nå er det duket for ny skjebnekamp mot Mjøndalen, dog med litt mindre på spill. Men Brann-trener Kåre Ingebrigtsen mener det endelig kan løsne mot Mjøndalen, etter mye motgang i 2021.

– I en sesong som dette er det typisk at vi slår Mjøndalen. Det hadde vært så typisk. Og det blir en viktig kamp for oss. Etter den har vi fire uker fri, foruten NM, og det hadde vært bra for gruppa og hatt en positiv opplevelse med seg inn i de ukene som vi skal bruke godt på treningsfeltet, sier Brann-treneren.

Foto: Hallgeir Vågenes

Han mener de to neste kampene blir utrolig viktige for resten av sesongen.

– Jeg føler det haster virkelig nå. Vi har to kamper vi må få med oss noe fra, mot to lag som ligger nærme oss. Vi kan ikke slippe de langt unna, sier Ingebrigtsen og tenker på møtene med bunnrivalene Mjøndalen og Sandefjord.

VGs-tips: Brann - Mjøndalen.

* Brann har hatt en blytung første halvdel av sesongen med én seier, tre uavgjorte og hele ni tap. Målforskjellen er 12-26. Det endte 1-1 hjemme mot Tromsø sist. Igjen ble ikke bergenserne direkte utspilt. Men det blir liksom ikke så mye ut av det laget prøver på.

* Mjøndalen gir og tar. Det legges igjen mye innsats av bruntrøyene, og sist vant laget 3-0 hjemme over Haugesund. Det var en fortjent seier. Og det var en solid seier. Spørsmålet er om de kan gjennomføre slike kamper litt oftere. Haugesund-triumfen var den første på seks forsøk (1-2-3-form).

* Det er fire poengs forskjell på disse lagene i Mjøndalens favør. Men gjestene har tre kamper til gode. Vi tror at Brann nærmer seg en trepoenger, og dette er den type kamper Brann bør vinne for å klare seg. Men det er vanskelig å stole på dem.

* Derfor tester vi et lite bortespill til 4,00 i odds, spillestopp er kl. 17.59 og kampen vises på discovery+.