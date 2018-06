Rekdal gliser av Flo-utspill

Jamel Rake

Henrik Ljosland Waale

Publisert: 10.06.18 12:51 Oppdatert: 10.06.18 13:14

FOTBALL 2018-06-10T10:51:26Z

Lørdag spilte de side om side. I dag trenger både Kjetil Rekdal (49) og Jostein Flo (53) desperat tre poeng til sine klubber.

Den mangeårige sportsdirektøren i Strømsgodset har forsøkt å legge alt press på Start i forkant av det uhyre viktige bunnoppgjøret. Det får Kjetil Rekdal til å dra på smilebåndet.

– Det er sånn det skal være. Vi er i underholdningsbransjen og må by på oss selv. Det er naturlig at det bygges opp til kampen fra begge lag, sier den ferske Start-treneren og gliser godt.

– Vanvittig glød

Han kastet seg rett i bilen etter å ha spilt rundt 45 minutter av «omkampen» mot Brasil på Ullevaal Stadion lørdag kveld - sammen med blant andre Jostein Flo. Med VG i passasjersetet og to flasker cola trygt plassert i koppholderne ble den siste taktikken lagt på E 18 før Start-debuten mot Strømsgodset søndag.

– Jeg er spent. Spillerne har vært fantastiske på trening og hatt en vanvittig glød, energi og innsats. Strømsgodset er favoritter, men vi spiller hjemme og har jobbet steinhardt for å sette sammen et lag som kan vinne, sier Rekdal til VG.

Lest denne? Analyse: Derfor henter Start Rekdal

– Reell mulighet for nedrykk

49-åringen har midlertidig flyttet inn i et hus like utenfor Kristiansand. En ekte sørlandsperle med vakker hage og fantastisk utsikt, uten at Rekdal er kjent for å være spesielt opptatt av noen av delene.

Han er i Kristiansand for å vinne fotballkamper. De er det 18 igjen av i Eliteserien 2018 - og nesten annenhver må gi tre poeng.

– Vi har dårlig tid. Det er ikke rom for en formsvikt eller lang rekke med kamper uten seier. Vinner vi åtte kamper er jeg helt sikker på at Start klarer seg. Med sju er det fortsatt en god sjanse, men med seks eller mindre blir det beintøft. Vi går for å ta 25 poeng, da har vi 32. Du rykker ikke direkte ned med det.

– På den andre siden er det selvsagt en reell mulighet for nedrykk. Men jeg går ikke og tenker på det. Skulle det skje så får man bruke 2019 på å bygge et lag som er forberedt til gå opp igjen. Det er jeg fast bestemt på.

Les også: Start drømmer om cupfinale med Rekdal som trener

Bare å glemme «makrellfotball»

Den erfarne trenerprofilen håper selvsagt de fleste velger Sør Arena fremfor en tur på den idylliske fiskebrygga i sentrum av byen søndag kveld. Men de som håper på makrellfotball á la 90-tallet må vente.

– Jeg liker at laget mitt har ballen og styrer kampene. Men å si at du skal spille makrellfotball nå er det samme som å si nedrykk, det er bare å glemme slik situasjonen er. Men kanskje er det noe som ligger der framme en gang.

Nå skal eks-eksperten vurderes

På den drøye fire timer lange bilturen fra Oslo til Kristiansand - med to høyst nødvendige bensinstasjonstopp - snakker Rekdal om hvor mye han tror på Start og Sørlandet.

I Vålerenga, et lag han har kritisert flere ganger som ekspert for Discovery, følte han at arbeidsoppgavene ble alt annet enn det han egentlig skulle drive med: Trene et fotballag til å vinne kamper.

Nå er det Brasil-helten selv som skal under lupen av fotballeksperter og fans.

– Det må man leve med, sånn er bransjen. De gangene jeg har kritisert et lag så har jeg prøvd å være ekstremt faktabasert. Jeg har aldri sagt at en trener eller spiller er ubrukelig.