BEST: Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg ble begge seriemestere søndag. Her er de fra landslagssamling sist sommer. Siden den gang har Hegerberg gitt seg på landslaget. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Seriegull til Graham Hansen og Hegerberg

Publisert: 13.05.18 18:28

Caroline Graham Hansen (23) og Kristine Minde (25) i tyske Wolfsburg, og Ada Hegerberg (22) i franske Lyon ble seriemestere søndag. 24. mai møtes de i Kiev til i mesterligafinale.

Graham Hansen spilte 69 minutter som sentral midtbanespiller i 2-0-seieren over SGS Essen, etter to mål av Ella McLeod. Minde var ikke med i troppen.

Wolfsburgs luke til Bayern München er nå så stor at Wolfsburg ikke kan bli tatt igjen med to gjenstående kamper.

Det er Wolfsburg andre serietittel på rad. Graham Hansen har scoret to seriemål for klubben.

Lekestue for Lyon

Et par timer senere ble Hegerberg og Lyon seriemestere, klubbens ellevte på rad. De knuste Marseille hele 7–0 med hjelp av to mål fra Hegerberg. Lyon har vunnet samtlige 20 kamper.

Hegerberg har scoret 30 mål på de 20 serierundene til nå. Dermed ser hun ut til å bli toppscorer for tredje året på rad i Frankrikes toppdivisjon.

Søndagens resultater betyr at både Wolfsburg og Lyon kommer til Champions League-finalen om elleve dager proppfulle av selvtillit.

Drama i Italia

Ingvild Isaksen og Juventus må ut i playoff om seriemesterskapet mot Brescia. Laget har like mange poeng, 60 av 66 mulige, etter 22 kamper.

Juventus’ målforskjell er bedre, men reglene i Serie A for kvinner tilsier at om to lag ender likt på poeng skal ut i playoff. Når og hvor avgjørelsen faller er ikke offentliggjort ennå.

I England har Maren Mjelde og Marie Thorirsottir også stø kurs mot ligamesterskap. Deres Chelsea er seks poeng foran Manchester City med to kamper igjen å spille. Chelsea, som nylig ble cupmestere , har er også to mål bedre på målforskjellen.