SKIFTER KONTINENT: Diego Maradona tar over som styreformann i hviterussiske Dinamo Brest etter et mislykket opphold i De forente arabiske emirater. Her avbildet i desember 2017 under en treningsleir for unge fotballspillere i Kolkata i India. Foto: AP

Diego Maradona blir styreformann i hviterussisk fotballklubb

Publisert: 16.05.18 01:34

Fotballegenden Diego Maradona har signert en treårskontrakt som styreformann i den hviterussiske fotballklubben Dinamo Brest.

57-åringen begynner i sin nye jobb så fort sommerens fotball-VM er unnagjort, opplyser klubben på Twitter .

Mislyktes i De forente arabiske emirater

Det var Maradona selv som kunngjorde nyheten på sin Instagram-konto tirsdag kveld.

– Takk for tilliten og for at dere tenker på meg, skriver det argentinske fotballikonet.

I april sluttet Maradona i sin jobb som trener for Al Fujairah etter at han mislyktes i å ta klubben opp i eliteserien i De forente arabiske emirater. Hans advokat Matias Morla har uttalt at Maradona og Al Fujairah var enige om å avslutte samarbeidet.

Etter sju kamper er Dinamo Brest nummer 8 av 16 lag i den hviterussiske toppdivisjonen.

