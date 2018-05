1 av 10 STEFANO RELLANDINI / X90016

Rørt Buffon takket for seg i Juventus: – Tidenes beste keeper

Publisert: 19.05.18 16:53

(Juventus – Hellas Verona 2-1) Etter 17 sesonger i Juventus takket kaptein Gianluigi Buffon (40) av med å løfte seriegullet.

Underveis i oppgjøret, hvor han hadde enkle arbeidsforhold, tok han seg god tid til å vinke og blunke til publikum. Etter 62 minutter ble Buffon byttet ut for siste gang – hans 656. kamp for Juventus. Han har holdt nullen i 300 av dem.

Ni Serie A-titler, en Serie B-tittel og fire cupgull er resultatet av 17 år i «Bianconeri».

På vei av banen omfavnet han alle sine med- og motspillere. Buffon ble møtt med æresvakt av Juventus-benken og stående applaus fra tribunen. Da kom også tårene til 40-åringen.

Hilste på hele stadion

Resten av kampen tok Buffon seg tid til rundtur på stadion hvor han håndhilste, klemte og sa «grazie» med blanke øyne til fansen.

Fakta Buffons statistikk: * Ni Serie A-titler (flest av alle)

* Fem cupmesterskap

* Et verdensmesterskap, 2006

* Vinner av UEFA Cupen, 1998/99

* 176 landskamper, flest for Italia og i Europa

* 656 Juventus-kamper – holdt nullen i 300 av dem

Verdensmesteren fra 2006 har ikke avgjort ennå om han vil fortsette å spille eller legge opp. Europeiske medier har linket han PSG.

I en kamp med feriefotball vant Juventus 2–1 etter mål av Miralem Pjanic og Daniele Rugani for vertene, mens Alessio Cerci reduserte for Hellas Verona – etter at Buffon ble byttet ut med Carlo Pinsoglio.

– Familie

Juventus-spillerne fikk ha med sine barn ut i innmarsjen for anledningen hvor seriegull nummer syv og cupgull nummer fire på rad skulle feires. Fremst gikk kaptein Buffon med sine sønner Leopoldo Mattia, David Lee og Louis Thomas.

– Juve er en familie. Min familie. Og jeg vil aldri stoppe å elske den, takke den og kalle den hjemme. Fordi det ga meg så mye. Alt. Klart mer enn jeg ga.

Det har vært en nytelse å se han gjøre redninger. Han får alt til å se enkelt ut. Han er en mester, og jeg mener han er den beste målvakten noen gang, skrev Buffon på Instagram .

– Tidenes beste

Fransesco Totti, symbolet på Roma , ga seg for et år siden . Han skrev også noen ord, gjengitt av Gazzetta dello Sport , til Buffon:

– Jeg takker deg for rivalen og lagkameraten du har vært. PS. Hvis du trenger råd i løpet av de neste dagene, ring meg. Jeg vil alltid være der for deg.

Tross at keeperlegenden mislykkes å vinne Champions League-finalen tre ganger , mener Juve-trener Massimiliano Allegri at ingen kan måle seg med Buffon.

– Det har vært en nytelse å se han gjøre redninger på trening. Han får alt til å se enkelt ut. Han er en mester, og jeg mener han er tidenes beste keeper, sa Allegri på pressekonferansen før kampen.

PS! Også Stephan Lichtsteiner (syv ligatitler med Juventus) og Kwadwo Asamoah (seks seriegull med Juventus) takket for seg. Lichsteiner bommet på straffe fem minutter før slutt.