FRA NORD-KOREA: Sør-Korea er neste destinasjon for «der Jörn». Foto: Trond Johannessen

TV 2: Jørn Andersen bytter ut Nord-Korea med Sør-Korea

Publisert: 08.06.18 13:11 Oppdatert: 08.06.18 13:31

FOTBALL 2018-06-08T11:11:25Z

Etter det TV 2 erfarer, skal Jørn Andersen til klubblaget Incheon United i Sør-Korea. Det blir hans første jobb etter landslagsjobben med Nord-Korea.

Han skal være enig med klubben om en kontrakt på et og et halv år, ifølge TV 2 .

Videre melder kanalen at han skal reise til Sør-Korea og skrive under kontrakten mandag. Han skal ha sin første trening med klubben samme dag.

I tillegg mener kanalen å vite at han kommer til å ha en høyere årslønn enn de fire millionene han tjente som landslagssjef for Nord-Korea. Han var sjef i sin siste kamp som nordkoreansk landslagssjef i slutten av mars og ledet landet i litt over to år.

Incheon United ligger nest sist i sørkoreanske K-League, med åtte poeng på 14 kamper. De har ikke vunnet siden andre serierunde - deres eneste seier så langt denne sesongen.

Klubben holder til i Sør-Koreas tredje største by, med rundt tre millioner innbyggere og grenser til Seoul.

Incheon United selv har foreløpig ikke bekreftet påstandene.