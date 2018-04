GLAD-KÅRE: Kåre Ingebrigtsen var lettet etter den overbevisende seieren over Molde. Har møter han pressen på Lerkendal. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Ingebrigtsen om seriestarten: – Tøffeste siden jeg startet i RBK

Publisert: 12.04.18 13:23

TRONDHEIM (VG) Kåre Ingebrigtsen (52) beskriver uken før storseieren over Molde som hans verste tid i klubben siden han ble Rosenborg-trener for snart fire år siden.

– Jeg har ikke opplevd det så tøft siden jeg kom hit. Da fikk jeg en prøvetid på seks måneder, og åpnet med to tap, sier Kåre Ingebrigtsen .

Sommeren 2014 – etter at han erstattet Per Joar Hansen (assisten til landslagssjef Lars Lagerbäck) – tapte RBK 1–3 for Molde og 1–4 for Stabæk.

Før nedsablingen av Molde (4–0) søndag kveld på Lerkendal hadde RBK tapt for Sarpsborg (0–1) og spilte uavgjort mot Kristiansund (2–2) og Odd (1–1). Ingebrigtsen innrømmer at han tenkte på konsekvensene av et nytt tap, og en flom av kritikk fra alle som mener noe om RBK.

– Jeg føler lettelse, så klart. Vi har lett etter oss selv i en periode, og vi har vært et godt stykke unna der vi ønsket å være, sier Ingebrigtsen, og ser for seg hva som hadde skjedd med tap for Molde.

– Da hadde taket lettet. Hele Trøndelag, og alle fotballekspert hadde startet «sage-kampanjen», sier Ingebrigtsen.

Tøff tid

Han har smilet på lur – som vanlig – når han drikker kaffe med VG på andre siden av bordet på Brakka mandag morgen. Det er stemning i lokalene til landets mestvinnende fotballklubb. Men RBK-bossen medgir at han fikk «kjenne på det». Sesongstarten har vært vanskelig. Poengnøden tvang ham til å gjøre endringer.

– Det var tøft for alle her. Vi skal ikke så langt utenfor Brakka før det er mange som mener mye om oss. Sånn er det, men sånn skal også være i Rosenborg. Men det har handlet om å ha fokus på det som vi kan gjøre noe med. Hvordan vi skulle få frigjort energi, slik at det ikke ble en belastning å spille fotballkamper, sier Ingebrigtsen.

Torsdag i forrige uke ble det holdt et lukket møte i 2. etasje på Brakka. I et rom som brukes til videoanalyser var Nicklas Bendtner, Alexander Søderlund, og trenerteamet til stede . Her ble det lagt en plan for hvordan RBK skulle bli mer slagkraftig offensivt.

Treningene før storkampen mot ligaleder Molde ble stengt. Søderlund ble drillet som midtspiss – mens Bendtner byttet til venstresiden – etter eget ønske.

Genialt trekk

RBK-treneren skjønte raskt at grepet var genialt. Den danske landslagsspissen hamret inn mål på feltet. Og mot Molde banket han inn to. Hans første eliteseriescoringer for året. I fjor var han toppscorer med 19.

Han påpeker at han vil ha spillere med meninger. Og deres egne kreative løsninger hvis ting ikke fungerer i kamp.

– Vi bruker spillerne mye i diskusjoner for å finne ut hvordan vi skal lykkes. Og vi lytter til dem. Du klarer ikke å skremme noen til å bli god, sier Ingebrigtsen.

Fnyser av kritikken

RBK skal ha kjøpt Even Hovland fra Sogndal for åtte millioner kroner. I tillegg har de lånt Rafik Zekhnini fra Fiorentina frem til sommeren for en million, etter hva VG vet, men italienerne betaler lønnen hans. Forsterkningene har vært gjenstand for kritikk.

Fakta RBKs tre neste i Eliteserien 16.04: Bodø/Glimt - RBK. 22.04: RBK - Start. 29.04: Strømsgodset - RBK

Sogndal-trener Eirik Bakke kaller RBKs kjøp av Hovland «desperat». Dag-Eilev Fagermo sier det er «trist» at Zekhnini spiller i RBK. Bengt Eriksen, fotballekspert i Eurosport, sa under sending søndag at han «ikke lot seg imponere av hva folk har råd til å raske med seg i butikken i siste liten». Og han ser ikke Hovland og Zekhnini som forsterkninger.

Ingebrigtsen mener Eriksen kan kaste tittelen «fotballekspert» hvis han ikke har fått med seg potensialet til Hovland.

– Hovland har vært i våre tanker i to år. Han blir enda bedre av å være i RBK. Zekhnini er en vinn-vinn-situasjon. Vi har Adegbenro ute i seks uker. At vi har fire kantspillere med en kampprogram med tre kamper i uken er helt avgjørende, sier Kåre Ingebrigtsen.