RBK-spissen sikret Ranheim-seier på overtid

Sigurd Skjefstad

Publisert: 11.04.18 20:32 Oppdatert: 11.04.18 22:05

FOTBALL 2018-04-11T18:32:21Z

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord–Ranheim 1–2) Scoringer av Christian Eggen Rismark og Andreas Helmersen snudde kampen for Ranheim som tok sin første borteseier i Eliteserien.

I sentrum for det hele: To mann med sterk link til Rosenborg. Spissen Andreas Helmersen som er på lån fra Lerkendal, og Christian Eggen Rismark, barnebarn av legenden Nils Arne Eggen.

– Alt er bare fryd og gammen nå, sier Eggen Rismark, der han kommer ruslende ut til VG fra en bortegarderobe der DDEs «Det går likar no» spilles høyere enn på en lørdagskveld på ´lokalet.

Og det gjør det virkelig for Ranheim. I sin første bortekamp i Eliteserien noensinne, mot Tromsø søndag, tapte Ranheim 4–0 . I forsøk nummer to snudde de til seier etter å ha ligget under til pause.

–Kjempeartig! Vi lærte mye av tapet i Tromsø, og tross alt var det bare tre poeng selv om vi tapte med fire mål. Hjemme vet vi at vi kan slå alle, men vi må bli vant til hele den der «Eliteseriebobla» som møter oss på bortebane. Dessuten var det fortjent - jeg synes Sandefjord ble destruktive etter hvert, sier Eggen Rismark

– Vi blir feige

Og han har i hvert fall rett i at Sandefjord sluttet å spille fotball. For etter å ha hatt full kontroll før pause, og tatt ledelsen etter en vakker avslutning fra 20 meter av Mohamed Ofkir, ble hjemmelaget svært baktunge etter pause.

– Vi blir feige. Det skulle vært avgjort etter første omgang, da er vi overlegne. Så begynner vi å gjøre feil, håndterer ikke presset og gir bort dødballer. Alt går for sakte, sier Sandefjord-trener Magnus Powell til VG.

Etter å ha dusjet og skiftet til dress, var svensken tydelig skuffet da han skulle snakke med media. Med notatblokken i hånden, fylt til randen som systematikeren Powell pleier, slapp han ut et tydelig sukk, før han rettet seg i ryggen og kom bort til mikrofonsonen.

– Dette svir. Det var ikke et så bra lag vi møtte.

Dødballtrening

Uansett hva som ble sagt i pausen, kom i hvert fall Ranheim tilbake med en helt glød til andre omgang.

– Vi sa at det gjaldt å være tålmodige, male på og mørne dem som en maskin. Så måtte vi få litt mer trykk i boksen, sier Ranheim-trener Svein Maalen.

Det fikk de også. Først var det Erik Tønne som var centimetre fra å utligne. Så kom Michael Karlsen inn og la seg med sine nesten 200 cm på topp. Men det var en annen som skulle stige enda høyere.

Etter 78 minutter slo Christer Reppesgård Hansen helt upresset ballen ut til corner. Da ballen ble svingt inn, stanget Christian Eggen Rismark den kontant i mål helt nede ved stolpen.

– Jeg har trent på det, og skal score flere på dødball utover i sesongen, sier Eggen Rismark til VG.

Så – i det 90. minutt – dukket Andreas Helmersen opp. 20-åringen hugg til da alle i Sandefjord ropte på offside, og banket ballen på volley forbi keeper Ingvar Jónsson.

– Det er klasse, det!

– Det var ubeskrivelig deilig! Vi skulle kjenne litt på dem før pause, stå opp i duellene og så få mer ro spillet. Etter hvert spiller vi ut Sandefjord, sier matchvinneren til VG.

Helmersen er på lån fra Rosenborg etter flere sesonger svært preget av skader. Først i tredje kamp fikk han tillit fra start - og mener både han selv og laget fikk den bekreftelsen de trengte.

– Det er et nytt nivå for meg, og jeg føler jeg er klar for det. Det var deilig å få det målet på slutten.

– Og nå står dere med seks poeng etter tre kamper?

– Det er klasse, det. Nå er det bare å peise på videre, så skal vi ha ni poeng etter helgen.