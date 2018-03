Raidet billettkontoret og fikk bestemora (81) fra Nord-Norge på plass

DUELLKONGE: Kristoffer Vassbakk Ajer vinner en av mange dueller på Ullevaal. Foto: DELEBEKK,BJORN S.

Publisert: 24.03.18 08:49

ULLEVAAL (VG) (Norge-Australia 4-1) Kristoffer Vassbakk Ajer (19) jobbet intenst for å få hele familien samlet på Ullevaal da han debuterte for Norge.

– Jeg hadde 29 stykker oppe på tribunen. På en eller annen mirakuløs måte klarte jeg å karre til meg 29 billetter, forteller 19-åringen etter sin solide landslagsdebut i 4-1-seieren over Australia.

– Hva sa de på billettkontoret da du ba om det?

– Nei, de stussa litt på det i begynnelsen, men jeg klarte å prate det til meg. Jeg argumenterte for at det var min første A-landslagsmatch og da godtok de det etterhvert.

– Det var viktig med den støtten på tribunen?

– Ja, det er utrolig stort. Bestemor fra Nord-Norge kommer ned og får se barnebarnet spille sin første landskamp. Det er artig det. Spesielt med Vassbak på drakta, som jeg fikk fiksa, så det var artig.

Bestemoren heter Åsta Vassbakk og er 81 år.

På fleip sier han at familien hans utgjorde rundt 25 prosent av de fremmøtte på Ullevaal denne fredagen. Bare 5871 tilskuere tok turen til landslagsarenaen.

– Det er naturlig med så tidlig kamp, når det er litt kaldt og når prestasjonene kunne vært litt bedre. Vi skal være såpass ærlig. Hvis vi presterer videre, så kommer det flere på kamp, sier han.

Celtic-stopperen føler seg ikke sikker på laget til tross for den solide debuten.

– Nei, Lagerbäck har mulighet til å bytte ut så mange han vil han. Det handler om å prestere godt alle mann.

Stopperkollega Tore Reginiussen, som både skaffet seg gullklokka for 25 landskamper og noterte seg for et vakkert hodestøtmål, hyller unggutten. Reginiussen mener 19-åringen har det meste: En voksen spiller som er duellsterk, god å forsvare seg og i tillegg har en dimensjon offensivt.

– Han har det meste man trenger, og i tillegg er han en ydmyk, fin og lærevillig gutt som virkelig ønsker å bli bedre. Han tar plass, men på en bra måte. Jeg har klokkertro på ham i fremtiden.

– Hvordan merker du det som makker?

– Jeg så allerede på den første treningen at han har lederegenskapene. Han snakket og dirigerte. Det er ikke alltid det er like lett å gjøre som ung spiller. Han har spilt i en storklubb i Skottland, spilt europacup og har fått veldig nyttig læring.