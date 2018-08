WOLVES: John Kitolano kan bli klar for Wolverhampton onsdag. Her i kamp i cupen mot Fredrikstad tidligere denne sesongen. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Agenten bekrefter: Kitolano skal i Wolves-møter onsdag

Agent Atta Aneke, bekrefter til VG at han og Odd-spiller John Kitolano (18) skal i møter med Wolverhampton onsdag.

Det var TV2 som først meldte at Kitolano trolig er på vei til den nyopprykkede Premier League -klubben.

– Vi er i England nå. Ingenting er signert, men vi skal i møter med Wolves i morgen (onsdag), sier spillerens agent, Atta Aneke til VG.

– Kan det bli signering onsdag?

– Det kan skje noe, men vi tar ingenting på forskudd, svarer Aneke.

TV2 melder at Kitolano har reist over for å gjennomføre den medisinske sjekken.

Odd bekrefter interessen

Ifølge TV2 skal en mulig overgangssum ligge på over ti millioner kroner med bonuser og diverse. Daglig leder i Odd, Einar Håndlykken, bekrefter interessen.

– Det er ingen hemmelighet at Wolverhampton har vært interessert i John. Og det i seg selv er noe vi er stolte av. Mer kan jeg ikke si nå, sier Håndlykken til VG.

Heller ikke agent Aneke, ønsker å si noe om overgangssum for den unge venstrebacken.

Kitolano har denne sesongen spilt seks kamper for Odd i Eliteserien, i tillegg til fire i cupen.