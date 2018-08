Lillestrøm i trøbbel - 10 kamper uten seier

FOTBALL 2018-08-19T17:54:29Z

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Haugesund 1–1) Lillestrøm er i trøbbel etter 10 seriekamper uten seier. Og nå har de andre bunnlagene begynt å ta poeng.

Publisert: 19.08.18 19:54 Oppdatert: 19.08.18 20:55

Forrige seier kom 13. mai mot Tromsø. Da trener Arne Erlandsen ble erstattet med Jörgen Lennartsson 13. juli var beskjeden fra svensken: - Klatre på tabellen blir den viktigste oppgaven.

På hans tre kamper har «Fugla» tatt to av ni mulige poeng. Noen klatring har det ikke blitt.

Mot Haugesund i dag burde det blitt tre poeng. LSK skapte mest og fikk et mål annullert. Vi telte seks målsjanser. Men det startet blytungt.

– Vi er klar over at vi er i bunnstriden. Det er ikke noe nytt. Vi kan ikke tenke på tabellen, men må konsentrere oss om det vi skal gjøre. Det er å trene og spille på best mulig måte. Vi skal utvikle vårt spill, våre spillere og vårt lag slik at vi kan ta de tre-poengene som trengs slik at når det er gått 30 omganger så har vi berget oss. Det har jeg utrolig stor tro på, sier Jörgen Lennartsson til VG.

10 minutter var spilt på Åråsen da det ble «stille i fjøset». Ibrahima Wadji ble satt opp av David Akintola og kom seg fri fra LSK-forsvaret og satte ballen forbi Marko Maric. Dette var senegaleserens tredje eliteseriemål, alle tre har han scoret mot LSK (to for Molde ).

Sjokkstart

LSK kom seg raskt over sjokket, og fem minutter senere trodde Thomas Lehne Olsen at han hadde utlignet. Assistentdommeren var imidlertid oppe med flagget, og dommeren annullerte.

Det skjønte ikke Lehne Olsen så mye av.

– Den pasningen går via en Haugesund-spiller, og hvis jeg ikke står i offside når pasningen fra Mats (Haakenstad) slår - og det tror jeg ikke - så er det mål. Dommeren forklarte annulleringen med at han trodde det var en av våre spillere som «touchet» ballen. Det var det ikke, sier LSK-spissen.

Og ganske riktig: målet skulle nok vært godkjent fordi langpasningen som ga Lehne Olsen målsjansen var neppe innom noen andre LSK-spillere. Lillestrøm-spillerne protesterte men ble ikke hørt.

– Sånn er det når du ligger «nedi der» så har du som regel marginene mot deg, fastslår Thomas Lehne Olsen.

Vi fulgte kampen i vårt livestudio

I 33. minutt var dommer Sigurd Smehus Kringstad imidlertid enig med LSK-spillerne. Sondre Tronstads felling av Simen Kind Mikalsen kvalifiserte til straffespark. Det ekspederte Arnor Smarason i mål.

Feberredning

Seks minutter senere fikk Lehne Olsen sin andre store sjanse. Det harde skuddet fra syv meter hadde fin retning, men en smått utrolig reaksjonsredning fra Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit hindret scoring.

– Han er en bra keeper han altså, sa Lehne Olsen om sin overmann.

– Det ville seg itte i dag. For mye bom. Vi må sette sjansene våre, fortsatte modølen til Eurosport.

Med ett poeng i dag er Lillestrøm nå nede på kvalikplass etter at Stabæk overraskende slo Molde.

Haugesund beholder 3. plassen på tabellen, og trener Eirik Horneland var betydelig bedre fornøyd med ett poeng.

– Ja, veldig fornøyd. Det er ingen god kamp av oss, men måten vi kontrollerer inn 1–1 på er vi veldig godt fornøyd med, sa han til Eurosport.