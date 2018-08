«Nye Arsenal» senket av City: – Kom tilbake, Arsène!

(Arsenal – Manchester City 0-2) Regjerende seriemester Manchester City fortsetter der de slapp. Tittelutfordrer Arsenal ble slått 2–0 på bortebane i PL-åpningen.

For første gang siden 1997/98-sesongen sto en annen manager enn Arsène Wenger (ankom september 1996) på sidelinjen i en sesongåpning for Arsenal.

Prosjekt Unai Emery kunne imidlertid ha håpet på en bedre start, for da pipeblåser Michael Oliver blåste for 90 minutter på Emirates, sto det 2–0 i favør Manchester City på måltavlen.

– Når du spiller mot et lag med Citys kvaliteter og selvtillit, blir det alltid vanskelig. Man kan ikke gjøre mange tabber, sier Petr Cech, som var svært nær ved å score selvmål da han sentret et tilbakespill bakover og like utenfor egen stang.

– Det er synd at vi ikke klarer å avslutte kontringene våre. Samlet sett er vi skuffet over tapet, fortsetter han.

Dette var Unai Emerys første tellende kamp som Arsenal-manager, og TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller lot seg ikke imponere veldig.

– Jeg synes Arsenal har mange av de samme syndromene som forrige sesong. De har spillere som ødelegger ganske mye. Cech sprer ikke trygghet, og Xhaka er teknisk dårlig fortsatt. Det gjør at de ikke får angrepet mer enn de gjør, mener han.

– Kom tilbake, Arsène! Samme gamle Arsenal idet Emerys menn gikk på tap mot City, skriver Daily Mail på sine nettsider .

Men selv om det ikke gikk veien, er det ingen grunn til å gi opp prosjektet, mener Gary Lineker.

– Tøff jobb for Unai Emery. Slik vi så post Sir Alex Ferguson i Manchester United, med en trener som hadde vært så dominant i klubben i så lang tid, er det vanskelig å innprente en ny stil og mentalitet. Det tar tid, noe managere i disse dager sjelden blir gitt, skriver den tidligere engelske landslagsspissen på Twitter .

Manchester City-seieren sørget Raheem Sterling og Bernardo Silva før.

De scoret i hver sin omgang, begge på pasning fra Benjamin Mendy.

Raheem Sterling dro seg innover fra venstre, gikk i overkant lett forbi Hector Bellerín og Matteo Guendouzi før han plasserte ballen til venstre for en noe passiv Petr Cech (valgt på bekostning av sommerkjøpet Bernd Leno).

Det var 23 år gamle Raheem Sterlings 50. Premier League-mål.

Bernardo Silva ville ikke være dårligere i den andre omgangen. Han fyrte av en rakett og sørget for at resultatet endte 2–0.

Dermed fortsetter Manchester City der de slapp. Den regjerende mesteren står med full pott etter runde én.

– Den perfekte start?

– Ja, konstaterer Pep Guardiola.

– Med tanke på der vi er i sesongen, med flere spillere som ikke er helt klare fysisk, en fantastisk god prestasjon, fortsetter City-manageren, og melder at eget lag kommer til å bli «bedre og bedre for hver dag».

PS: Neste runde venter Huddersfield på hjemmebane for Manchester City. Arsenal møter Chelsea borte.