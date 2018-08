REKORD: Denne mannen, Erling Braut Håland, koster potensielt 100 millioner kroner. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Erling Braut Håland kan knuse overgangsrekorden til Carew

Hvis Erling Braut Håland (18) fortsetter å score også for det som ser ut til å bli hans nye arbeidsgiver, kan Molde-spissen ende opp som norsk fotballs dyreste eksport noensinne.

Erling Braut Håland er etter alle solemerker ferdig i Molde, halvannet år etter at han kom fra Bryne.

Østerrikske RB Salzburg kan se ut til å sikre seg spissen, tross at en av Europas aller største giganter, Juventus, også skal følge med på spissen. Molde-trener Ole Gunnar Solskjær bekreftet selv torsdag kveld at de har akseptert et bud på 18-åringen, og at det nå er opp til Braut Håland og Salzburg å bli enige.

Ifølge Eurosport blar østerrikerne i første omgang opp 60 millioner kroner for 18-åringen, en sum som kan stige til 100 millioner over tid.

Hvis summen blir så høy som den kan, vil jærbuen Braut Håland bli den dyreste spilleren som noensinne er blitt solgt fra en norsk klubb.

I 18 år har en annen spiss holdt rekorden: John Carew . Det da 20 år gamle stjerneskuddet ga Rosenborg 75 millioner klingende kroner i klubbkassen, da han gikk til spanske Valencia i 2000.

Nestemann på listen er et annet stjerneskudd: Martin Ødegaard. Drammenseren var kun 16 år da selveste Real Madrid banket på døren. Den spanske giganten la hele 35 millioner rett på bordet, og lovet ytterligere 35 hvis Ødegaard presterer i klubben.

*Erling Braut Håland , 2018: Fra Molde til RB Salzburg for potensielt 100 millioner kroner, ifølge Eurosport (60 millioner nå, 40 millioner er prestasjonsbaserte). John Carew , 2000: Fra Rosenborg til Valencia for 75 millioner kroner. Martin Ødegaard , 2015: Fra Strømsgodset til Real Madrid for potensielt 70 millioner (35 med en gang, 35 er prestasjonsavhengige). John Obi Mikel , 2006: Fra Lyn til Chelsea for 45 millioner (Chelsea betaler etter et forlik 181 millioner kroner, 45 av dem går til Lyn) Vegard Heggem , 1998: Fra Rosenborg til Liverpool for 44,3 millioner. Rune Lange , 2000: Fra Tromsø til Trabzonspor for 43,7 millioner. Alexander Tettey , 2009: Fra Rosenborg til Rennes for 40 millioner kroner. Mame Biram Diouf , 2009: Fra Molde til Manchester United for potensielt 40 millioner. Alanzinho , 2009: Fra Stabæk til Trabnzonspor for 36 millioner. Andreas Lund , 2000: Fra Molde til Wimbledon for 33,4 millioner. Ole Kristian Selnæs , 2016: Fra Rosenborg til St. Etienne for 32 millioner kroner.

Vegard Forren , 2013: Fra Molde til Southampton for 32 millioner kroner. Sigurd Rushfeldt , 1999: Fra Rosenborg til Racing Santander for 30 millioner kroner.

Trond Andersen, 1999: Fra Molde til Wimbledon for ca. 30 millioner.

Morten Gamst Pedersen , 2004: Fra Tromsø til Blackburn for 30 millioner. Paul Scharner , 2005: Fra Brann til Wigan for 29,7 millioner.

*Eksakte summer er i mange tilfeller ikke offentlig kjent. Dette er de mest troverdige anslagene som er rapportert etter overgangene.

Selv om Braut Håland nå kan bli den dyreste spilleren som selges fra Norge, har han fremdeles et stykke igjen for å bli tidenes dyreste nordmann.

Den rekorden knep Mohamed Elyounoussi fra Tore André Flo , da han tidligere i sommer gikk fra Basel til Southampton for rundt 190 millioner kroner.