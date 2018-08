Ranheims spiss, Michael Karlsen, er offensiv før møtet med Rosenborg. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Ranheims Karlsen vil utnytte Rosenborgs dårlige oppladning

Publisert: 04.08.18 10:15

TRONDHEIM (VG) Det har vært mye støy rundt Rosenborg den siste tiden. Lillebror Ranheim, som kun har høstet ros hele sesongen, er dermed god i troen på seier.

– Jeg tror sjansene våre er gode. Vi møter et Rosenborg som får mye negativ omtale nå, og ja, kanskje en litt dårlig oppladning, så vi må bare kjøre på. Vi vet at vi er gode hjemme, og mange lag kommer til å slite her i høst, sier Michael Karlsen til VG før lørdagsderbyet mellom Ranheim og Rosenborg.

Også høyreback Aslak Fonn Witry tror at støyen i Rosenborg kan være med å sørge for seier til Ranheim.

– De har hatt noen tøffe uker, og det har vært litt turbulent nede på brakka. De spilte også kamp på onsdag, og det kan være en fordel at de er litt slitne, sier Witry.

Fortsatt underdog

Ranheims trener Svein Maalen er ikke med på at man skal ha forventninger til at Ranheim «bør» ta Rosenborg, til tross for hanglende oppladning for serietoeren og at de selv ligger på en fjerdeplass.

– Jeg mener vi er voldsomt underdog nå og. Vi glemmer ikke hva vi kommer fra, og det er fortsatt en gjeng her som bare har noen måneders erfaring fra Eliteserien, sier Maalen.

– Legger dere ikke dere på et nivå under der dere bør være, ut fra den sesongen dere har hatt?

– Når vi går utpå her på lørdag så er vi kjempeoffensive i hodet, og går ut for å ta poeng, helst alle tre. Så det er ikke noen fare ved at vi har lave forventinger, for vi må huske på hva vi er laget av og hvor vi kommer fra. Det er et viktig utgangspunkt for å få riktig inngang til kampen, sier Maalen.

Fryktelig klare

Da Ranheim gjestet Rosenborg på Lerkendal i våres klarte David å ryste Goliat. Uavgjort og en sluttspurt fra lillebror sikret Ranheim ett poeng den gang. Ved hjelp av hjemmebanefordelen tror spillerne på et enda bedre resultat denne gangen.

– Hjemme har vi sjansen til å slå hvem som helst. Vi går inn til kampen med god tro på egne ferdigheter og muligheten til å gjøre en god prestasjon, så får vi se hvor mange poeng vi ender opp med, sier Kristoffer Løkberg.

– Vi er fryktelig klar, og gleder oss veldig. Jeg tror de (Rosenborg) er minst like nervøse som det vi er, fordi vi har vist at vi kan levere over tid. Vi har trua på at vi selv er god nok, avslutter Witry.